Президент Ізраїля Реувен Рівлін закликав країни арабського й мусульманського світу до миру з його державою. Він запропонував брати приклад з Бахрейну й ОАЕ. Водночас Палестина засудила мирний договір між Ізраїлем і Бахрейном.

Угода між Ізраїлем й Об'єднаними Арабськими Еміратами відкрила нову главу на Близькому Сході, цитує Реувена Рівліна канцелярія ізраїльського президента.

Важливо Мирний договір з Ізраїлем погодилася укласти ще одна арабська країна

Ми бачимо зміни, які ця угода приносить у наш регіон, на прикладі рішення Бахрейну також встати на шлях дружби й встановити повноцінні відносини з Державою Ізраїль,

– заявив Рівлін.

Він закликав інші арабські й мусульманські держави встати на шлях миру з Ізраїлем. Сусідам президент пропонує "мир в обмін на мир".

"Я хочу висловити вдячність прем'єр-міністру Ізраїля Біньяміна Нетаньяху, королю Бахрейну шейху Хамаду бен Ісі Аль Халіфа, президенту США Дональду Трампу й усім тим, хто працював заради цього прекрасного досягнення", – заявив президент Ізраїля.

Реакція Палестини

Палестинська національна рада засудила угоду Бахрейну про нормалізацію дипломатичних відносин з Ізраїлем. Влада Палестини розцінює угоду як грубе порушення консенсусних рішень арабів й ісламу щодо справ Палестини.

У Палестині заявили, що мир, безпека й процвітання в регіоні "не будуть досягнуті без створення держави Палестина з повним суверенітетом, зі столицею в Єрусалимі".