Президент Володимир Зеленський нагородив 17-річного Олександра Гаркушу орденом "За мужність" III ступеня. Курсант з Дніпропетровщини влітку 2019 року врятував 5 дітей, які знайшли на дитячому майданчику гранату.

Гранату знайшли на дитмайданчику

Вибухову знахідку виявили дітлахи у селі Пашена Балка. Олександр одразу зрозумів, яка небезпека чекає на дітей, схопив гранату і хотів викинути. Проте не встиг – вона розірвалась. Про це повідомляє АрміяInform.

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Хлопець зазнав численних травм

Перед вибухом Олександр ще зумів закрити собою дітей. Юний герой отримав багато травм, зокрема, втратив чотири пальці на руці. Також у хлопця були рани живота, осколки у кінцівках та голові.



Операція тривала близько семи годин, під час неї хлопець пережив клінічну смерть. Через важкість поранень юнакові довелось провести пів місяця у реанімації. Згодом Олександр відновився та повернувся до навчання у Криворізькому ліцеї.

Гранату приніс семикласник

Діти, серед яких були й 5-річні малюки, потім розповіли, що боєприпас, який ледь не коштував усім життя, на майданчик приніс семикласник. Батько цього хлопчика повернувся з АТО.

Батько Олександра служив в АТО

Новина про орден стала для Олександра Гаркуші приємною несподіванкою.

Ми пишаємось нашим вихованцем та його сміливим вчинком. Юнак – син військового, ветерана АТО, нині наполегливо готується до вступу в один із військових вишів Міністерства оборони України й мріє стати офіцером,

– розповів заступник начальника криворізького ліцею-інтернату з виховної роботи полковник Олександр Супрун.

Особливо зрадів здобутку сина батько, який захищав Україну на Сході. Саме він надавав хлопцеві першу допомогу після вибуху.