Президент Європейської Ради – на карантині: саміт ЄС перенесли
Президент Європейської Ради Шарль Мішель пішов на карантин, адже контактував з хворим на коронавірус. Через це саміт Євросоюзу перенесли, а візит Мішеля до України – під питанням.
На коронавірус захворів співробітник охорони
На COVID-19 захворів співробітник служби охорони, з яким спілкувався президент Євроради минулого тижня. Про це проінформував прессекретар Мішеля Баренд Лейтс у твіттері.
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Президент регулярно проходить тест на коронавірус і вчора тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, від сьогодні він пішов на карантин,
написав Лейтс.
Саміт ЄС перенесли на 1 – 2 жовтня
Саміт Євросоюзу, який раніше планували провести 24 – 25 вересня, довелось скасувати. Провести захід планують 1 – 2 жовтня.
Мішель мав відвідати Україну
Раніше Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що Мішель також планує приїхати до Києва. Про це Боррель повідомив під час візиту до України. Проте, чи відбудеться поїздка голови Європейської Ради – наразі невідомо.