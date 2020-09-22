Президент Європейської Ради Шарль Мішель пішов на карантин, адже контактував з хворим на коронавірус. Через це саміт Євросоюзу перенесли, а візит Мішеля до України – під питанням.

На коронавірус захворів співробітник охорони

На COVID-19 захворів співробітник служби охорони, з яким спілкувався президент Євроради минулого тижня. Про це проінформував прессекретар Мішеля Баренд Лейтс у твіттері.

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Президент регулярно проходить тест на коронавірус і вчора тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, від сьогодні він пішов на карантин,

написав Лейтс.

Саміт ЄС перенесли на 1 – 2 жовтня

Саміт Євросоюзу, який раніше планували провести 24 – 25 вересня, довелось скасувати. Провести захід планують 1 – 2 жовтня.

The @eucopresident has decided to postpone the special European Council meeting that was planned for 24 and 25 September to 1 and 2 October #EUCO — Barend Leyts (@BarendLeyts) September 22, 2020

Мішель мав відвідати Україну

Раніше Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що Мішель також планує приїхати до Києва. Про це Боррель повідомив під час візиту до України. Проте, чи відбудеться поїздка голови Європейської Ради – наразі невідомо.