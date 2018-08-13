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Президент Туреччини пригрозив розірвати альянс зі США: експерти оцінили позиції Анкари

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Чи зможе Туреччина знайти союзника-альтернативу США?
Чи зможе Туреччина знайти союзника-альтернативу США? / lobelog

12 серпня Реджеп Ердоган звинуватив адміністрацію Дональда Трампа в розв'язанні "економічної війни" з Туреччиною і пригрозив "пошуком нових союзників напротивагу Вашингтону".

Ця заява турецького лідера спровокована обіцянкою глави Білого дому ввести великі санкції проти Анкари. Такі погрози з боку США обґрунтовані тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона. Разом із пастором у Туреччині затримано ще 19 громадян США і троє турецьких співробітників американської дипмісії.

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Невдоволення у столиці Сполучених Штатів викликають також намір Туреччини придбати російський ЗРК С-400, небажання Анкари брати участь у нових американських санкціях проти Тегерана, а також конфлікт інтересів у Сирії, де американці підтримують курдських повстанців, пояснює Tagesspiegel.

Через усі ці обставини адміністрація Трампа, окрім санкцій у сфері експорту турецької сталі й алюмінію, планує перекрити турецьким компаніям безмитний доступ до американського ринку.

Натомість Анкара мало що може протиставити Америці в економічному плані, однак у неї є низка інших можливостей, зазначає видання. Так, прихильники Ердогана вимагають закрити для американських військових авіабазу Інджирлік, яка стала символом стратегічного значення Туреччини для НАТО, йдеться у публікації.

Також Ердоган вже декілька років розглядає можливість зближення із Росією та Китаєм, однак, на думку німецької газети, ці дві країни не є для Туреччини надійної стратегічною альтернативою.

Стамбульський консультант компанії GlobalSource Partners Атілла Есілада у коментарі для Financial Times припустив, що президент Туреччини, перед тим, як погрожувати США, міг домовитися із главою Кремля Володимиром Путіним, і той пообіцяв надати йому "якісь кредити".

Ще один варіант для Ердогана – це Катар, оскільки Туреччина стала важливим союзником цієї багатої країни, де у неї є військова база, і зміцнила з нею економічні зв'язки з моменту введення ембарго арабськими державами.

Однак через ембарго Катар обтяжений своїми фінансовими проблемами, а тому навряд чи ця держава стане на сторону Туреччини. "У Катарі розташована найбільша в регіоні американська військова база, і країна прагне завоювати підтримку США в суперечці з суперниками в Затоці", зауважує FT.

Аналітик BlueBay Asset Management Тімоті Еш також сумнівається, що Туреччина зможе заручитися підтримкою незахідних країн.

Туркам потрібні десятки мільярдів доларів. Якби це була програма МВФ, то, можливо, йшлося б про 20-40 мільярдів доларів. У Росії ж свої проблеми" із санкціями, Китай не злитиме американців, а Катар поодинці не зможе надати достатню допомогу,
– переконаний аналітик.

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Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Новини Туреччини Новини США Реджеп Ердоган
Джерело: 24 Канал
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