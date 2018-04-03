Причиною більш ніж половини загорянь авто є кримінал, – експерт

Під Києвом в селі Софіївська Борщагівка сталася велика пожежа, в результаті якої згоріли відразу 5 автомобілів. Окрім того, в Києві палали й інші машини. Громадський активіст, засновник порталу DTP.KIEV Влад Антонов запевнив, що це могло бути як збігом, так і підпалом.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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Активіст стверджує, що у Києві щодня згоряє по 2-3 автомобілі.

"Інколи не повністю. Буває, загоряється лише моторний відділ. Або, буває, хтось намагається підпалити колесо. Але вчасно люди встигають загасити. Зазвичай, виїжджає оперативна група і визначає, чи був це підпал, чи занесення вогню, чи ні", – прокоментував Антонов.

Також він підтверджує слова правоохоронців, які стверджують: часто з камер спостереження можна помітити, як хтось підбігає, кидає пляшку й тікає.

Це, насправді, дуже ефективний спосіб помсти, на жаль, тому що машина стоїть, вона беззахисна, і можна провести якісь протиправні дії та втекти. Часто не тільки машини палять, можуть щось розбити, підбити, або елементарно – спустити колесо. Тобто, більш ніж половина авто, які горять, – це кримінал,

– запевнив Влад Антонов.

На думку активіста, те, що сталося вночі з 2 на 3 квітня 2018 року в Києві, також може бути випадковістю, адже кількість машин у столиці величезна.

"Приголомшує картина, звісно, в Борщагівці. Там все пояснюється тим, що стоянки дуже щільні. Там стоять десятки, сотні авто один біля одного, і будь-яке загоряння супроводжується перекидуванням на інші авто", – додав Антонов.

Нагадаємо, пожежа сталася в Борщагівці на території житлового комплексу "Софія", де полум'я охопило площу до 15 квадратних метрів.