Частина учасників мітингу від партії Шарія, який не без конфліктів відбувся у Києві 17 червня, повернулися до Харкова. Там їм влаштували "теплий прийом" – автобус закидали камінням. А згодом з'явилося й відео бійки у метро.

Прихильників Шарія, які поверталися з мітингу у Києві, "привітно" зустріли у Харкові. Про це розповіли у телеграм-канал "Україна Online".

Що було у Києві У метро сталася жорстока бійка між прихильниками Шарія та націоналістами: фото, відео

Автобус "шаріївців" невідомі закидали камінням та порозбивали вікна.

Згодом з'явилося відео бійки у метро.

Шарій вже відреагував. У своєму телеграм-каналі він звинуватив у нападі "Нацкорпус" і побажав їм тримати їхні автомобілі на добре освітлених та безпечних паркінгах.

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Коротко про мітинг Шарія

Прихильники проросійського блогера у Києві 17 червня під Офісом Президента вимагали захисту від нападів.

Зробили вони це на заклик Шарія, який особисто на мітингах, звісно, не може бути, бо втік з України ще у 2012.

Українські націоналістичні організації спробували завадити мітингу "шарійців" та заявили, що готові їх "вилікувати" (вони прийшли під стіни ОП у білих халатах медиків).

Додамо, що гострий опір акціям Анатолія Шарія та його прихильників влаштовують націоналісти (й далеко не тільки) через те, що цей блогер і політик часто висловлював українофобські заяви та заяви, які звучать практично в унісон з меседжами російської пропаганди.