Прихильників Шарія у Харкові закидали камінням і побили у метро: відео
Частина учасників мітингу від партії Шарія, який не без конфліктів відбувся у Києві 17 червня, повернулися до Харкова. Там їм влаштували "теплий прийом" – автобус закидали камінням. А згодом з'явилося й відео бійки у метро.
Прихильників Шарія, які поверталися з мітингу у Києві, "привітно" зустріли у Харкові. Про це розповіли у телеграм-канал "Україна Online".
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Автобус "шаріївців" невідомі закидали камінням та порозбивали вікна.
Згодом з'явилося відео бійки у метро.
Шарій вже відреагував. У своєму телеграм-каналі він звинуватив у нападі "Нацкорпус" і побажав їм тримати їхні автомобілі на добре освітлених та безпечних паркінгах.
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Коротко про мітинг Шарія
- Прихильники проросійського блогера у Києві 17 червня під Офісом Президента вимагали захисту від нападів.
- Зробили вони це на заклик Шарія, який особисто на мітингах, звісно, не може бути, бо втік з України ще у 2012.
- Українські націоналістичні організації спробували завадити мітингу "шарійців" та заявили, що готові їх "вилікувати" (вони прийшли під стіни ОП у білих халатах медиків).