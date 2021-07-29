Де перебуває Приходько
Кримського активіста перевели у в'язницю у Володимирівській області. Про це розповів його адвокат Назим Шейхмамбетов.
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Однак керівництво російської в'язниці відмовилося відповідати на питання про те, чи дійсно Приходька утримують в них.
Зауважимо, про місце перебування активіста ніхто не знав з початку літа 2021 року. Останнє відоме місце утримання – СІЗО у Ростовській області.
У чому звинувачують активіста
- У лютому 2019 року додому до проукраїнського активіста з Криму навідалися силовики. Вони забрали українську державну символіку, портрет Степана Бандери і техніку.
- 9 жовтня 2019 року ФСБ увірвалася до Приходька. Спецпризначенці вивезли чоловіка та його дружину у невідомому напрямку.
- Активіста звинуватили у нібито спробі теракту, виготовлені вибухових речовин та підготовці до підпалу генконсульства Росії у Львові влітку 2019 року.
- Сам активіст каже, що знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули.
- 3 березня 2021 року суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив Приходька до 5 років колонії суворого режиму. До того ж він мав сплати штрафу у 110 тисяч рублів.
- 17 травня Військовий апеляційний суд міста Власіха Московської області відхилив апеляцію українця.