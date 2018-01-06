Прикордонники знайшли небезпечний пакунок: фото та відео

У пункті пропуску на Сумщині прикордонний пес винюхав дві гранати, які незаконно везли з Росії.

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

Гранати були заховані в автомобіль Volkswagen української реєстрації. Їх з Росії намагалися ввезти двоє українців.

На авто спрацював службовий собака, натренований на пошук вибухових речовин.

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За результатами поглибленого огляду транспортного засобу та перевірки інформації під лівим переднім крилом автівки виявили пакунок. У ньому було дві гранати РГД-5 та окремо запали до них.

Наразі порушників затримали та передали в СБУ.