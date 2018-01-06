Прикордонники знайшли небезпечний пакунок: фото та відео
18:14, сьогодні 1293 Читать новость на русском
У пункті пропуску на Сумщині прикордонний пес винюхав дві гранати, які незаконно везли з Росії.
Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.
Гранати були заховані в автомобіль Volkswagen української реєстрації. Їх з Росії намагалися ввезти двоє українців.
На авто спрацював службовий собака, натренований на пошук вибухових речовин.
За результатами поглибленого огляду транспортного засобу та перевірки інформації під лівим переднім крилом автівки виявили пакунок. У ньому було дві гранати РГД-5 та окремо запали до них.
Наразі порушників затримали та передали в СБУ.
Джерело: 24 Канал
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