На хвилі критики трансформації системи охорони здоров'я ви могли почути думку, що Національна служба здоров'я України – це нібито непотрібна структура. Що ж, по роботі команди НСЗУ кожен може зробити висновок, кому вона може заважати.

Навіщо нам Національна служба здоров'я?

Особливість НСЗУ не тільки в тому, що це основний рушій трансформації системи здоров'я, який забезпечує принцип фінансування "гроші за пацієнтом". Зокрема завдяки НСЗУ кожен може сам обрати свого сімейного лікаря й лікуватися в нього безоплатно.

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І не лише в тому, що НСЗУ справедливо оплачує послуги лікарень, зокрема й виплачує надбавки за роботу з пацієнтами з підозрою на COVID-19. Одна з кардинальних відмінностей НСЗУ та інституцій старої системи – всі можуть перевірити, куди й на що були витрачені кошти платників податків, якими оперує служба.

От, наприклад, вас цікавить, скільки отримали заклади, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19. На сайті НСЗУ можна побачити, що ця сума становить 988,5 мільйонів гривень. Ці гроші прийшли на прямі рахунки до медзакладів, відповідно до контрактів, які вони уклали з Національною службою здоров'я. Вони зокрема пішли на доплати медикам, усі ліки, які визначені протоколом лікування від COVID-19, екстрену та стаціонарну допомогу, проведення тестування. Не в кишеню місцевих князьків чи будь-кого, хто б наживався на цьому, якби система працювала за старими правилами.

От вчорашній витяг з дашбордів НСЗУ, які доступні в них на сайті:

– понад 22,5 млрд грн виплатила НСЗУ у 2020 році 2 958 закладам-партнерам в межах Програми Медичних Гарантій. З них отримали 12,7 млрд грн спеціалізовані заклади, 7,3 млрд грн – первинка, 1,4 млрд грн – заклади, які надають екстрену медичну допомогу.

– топ три регіонів за розміром оплат: Дніпропетровська область – 1,9 млрд грн, місто Київ – понад 1,8 млрд грн, Львівська область – 1,5 млрд грн;

– комунальні заклади отримали 22,3 млрд грн, приватні – 122,7 млн грн, ФОП – понад 70 млн грн;

– 7,3 млрд грн – найбільший відсоток оплат у 2020 році становить первинна медична допомога;

– 4,2 млрд грн – найбільший відсоток оплат зі спеціалізованої ланки становить стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

Цю та іншу інформацію можна подивитися на дашбордах сайту НСЗУ.

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Гроші постійно кудись "губились"

За складністю графіків й нагромадженням цифри певною мірою втрачається сприйняття крутості того, що відбувається. Але просто подумайте – десятки років ця інформація була лише в паперовій формі, тому в режимі реального часу її було неможливо зібрати. На що йшли мільярди гривень коштів платників податків, які виділялися з державного бюджету в регіони, можна було лише здогадуватися. Місцеві феодали мали купу можливостей витрачати ці кошти як заманеться та звітувати про оплачене лікування або про те, що грошей постійно не вистачає, хоча насправді вони "загубилися" десь у кишенях корупціонерів. Все рівно перевірити це було нереально.

Тепер кожен пацієнт може просто перейти на сайт НСЗУ, подивитися, скільки грошей направили до його лікарні та вимагати безоплатного лікування для себе. І це лише один аспект роботи НСЗУ – вершина айсбергу величезної роботи команди професіоналів, які справді працюють заради здоров'я українців.

Справедливість, чесність та підзвітність громадянам України – це основні принципи роботи Національної служби здоров'я.

Звісно це заважає тим, хто працює у владі з іншою метою. І це одна з основних причин, чому на голову НСЗУ хочуть призначити зручну людину, яка нарешті піде на такий довгоочікуваний корупціонерами компроміс.