Росія била по Україні балістикою та запустила ракети. Про наслідки обстрілів, вибухи та роботу ППО повідомляє 24 Канал.

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Повітряна тривога в Україні 3 січня

3 січня в Україні вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики та ударних БпЛА.

У західних областях повітряна тривога пролунала о 16:24 та закінчилася о 16:42. Проте через одну хвилину, о 16:43, там знову оголосили тривогу через загрозу балістики.

Що відомо про атаку на Чернігів

Близько 16:21 у Чернігові чули вибух. Згодом о 16:37 та о 16:51 у місті пролунало ще два вибухи. Зазначимо, що тривога в області тривала з 14:21.

Згодом начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про груповий ракетний удар по Чернігову. Одразу перед першим вибухом Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль в області. За кілька хвилин до цього також повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

Близько 16:50 знову повідомили про загрозу балістики. За попередніми даними, росіяни застосували 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.

Наслідки ракетної атаки на Чернігів / Фото Нацполіції

За даними Брижинського, внаслідок обстрілу загинула 1 особа, ще 4 осіб травмовано. У результаті ракетної атаки також частково зруйновані 2 житлові будинки та пошкоджено вікна 7 будинків.

Які наслідки вибухів на Дніпропетровщині

Надвечір у Синельниковому Дніпропетровської області пролунали вибухи. За попередніми даними, працювала ППО.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив атаку та розповів, що внаслідок обстрілу постраждав 70-річний чоловік. Наразі він госпіталізований та перебуває у стані середньої тяжкості. Окрім цього, пошкоджені 4 приватні будинки, авто та лінія електропередач.

Що відомо про атаку на Запоріжжя та вибухи в Сумах

Після 17:00 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем. Близько 17:18 стало відомо про рух ракети на Дніпропетровщину з півдня. Згодом монітори повідомили, що ціль змінила курс у напрямку Запоріжжя.

За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, близько 17:32 пролунали вибухи. Як повідомлялося у моніторингових каналах, росіяни використали 2 авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69. Вибухи пролунали в межах Запорізького та Самарівського районів. О 17:43 в області оголосили відбій тривоги.

У Сумах впродовж дня також було гучно. О 07:16 в Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Близько 08:31 стало відомо про перші вибухи.

О 08:00 в Повітряних силах повідомили про повторні пуски КАБів. О 10:15 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а вже о 10:33 у Сумах пролунала ще одна серія вибухів. Згодом, о 12:13, росіяни продовжили атакувати Сумщину ударними БпЛА.

Атака "Шахедами" на Хмельниччину та невідома ціль на Львів

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 16:43. Близько 17:32 повідомлялося про гучні вибухи в межах області. За даними місцевих ЗМІ, там працювали сили ППО. О 17:36 в Хмельницькій області пролунав відбій повітряної тривоги. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вдалося знищити 1 "Шахед".

Окрім цього, також пролунали вибухи в Києві. О 19:11 в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про небезпеку для жителів столиці. Вже о 19:17 в місті пролунали вибухи. Ймовірно, працювала ППО.

Під час російської атаки 3 січня близько 16:25 монітори також повідомляли, що у напрямку Львова летить невідома ціль. Ймовірно, вона могла бути результатом дій російського РЕБ. Проте офіційної інформації поки немає.