Про це повідомили кореспонденти Суспільного, пише 24 Канал.
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Вибухи у Прилуках
У Прилуках чути звуки вибухів,
– повідомили журналісти о 21:22.
Війська російської армії не припиняють тероризувати українські регіони та їхніх жителів. Так, у Прилуках на Чернігівщині пролунали вибухи ввечері 19 листопада.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного, пише 24 Канал.
Дивіться також Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА
У Прилуках чути звуки вибухів,
– повідомили журналісти о 21:22.