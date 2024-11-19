Про це повідомили кореспонденти Суспільного, пише 24 Канал.

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Вибухи у Прилуках

У Прилуках чути звуки вибухів,
– повідомили журналісти о 21:22.