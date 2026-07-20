Чи можуть людей примусово евакуювати з прифронтових територій, і як зараз проходить цей процес

Українці, які живуть на прифронтових територіях, стикаються з питанням про те, чи може на них очікувати примусова евакувація у разі погіршення безпекової ситуації. В цьому аспекті треба розуміти й інші обставини, умови та правові норми реалізації цього процесу.

Відповідь на пов'язані з евакувацією на прифронтових територіях запитання для 24 Каналу надало Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС".

Які підстави для евакуації?

Правовою основою проведення евакуаційних заходів є Кодекс цивільного захисту України та Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій".

Згідно зі статтею 33 КЦЗУ, евакуацію проводять обов'язково у разі загрози або виникнення збройних конфліктів – із територій можливих або активних бойових дій у безпечні райони.

Під час дії воєнного стану на територіях, з яких проводиться обов'язкова евакуація, є населені пункти, включені до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 28.02.2025 № 376 "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською Федерацією".

Чи можна відмовитися від евакуації?

Відповідно до пункту 31 далі – Постанова КМУ № 841, у разі відмови від обов'язкової евакуації людина підписує персональну відмову.

Цим документом особа підтверджує, що вона усвідомлює ризики та бере на себе відповідальність за власне життя. Виняткові заходи військового командування

Треба також зауважити, що згідно з частиною 6 статті 33 КЦЗУ, військове командування може визначити окремі ділянки, для яких є потреба в обов'язковій евакуації всіх категорій населення для забезпечення ведення бойових дій (наприклад, для будівництва фортифікацій).

Як відбувається процес евакуації?

Процес евакуації базується на розгортанні спеціальної інфраструктури, визначеної у Постанові КМУ № 841. Передусім органи влади зобов'язані повідомити населенню про ризики, маршрути, розташування збірних пунктів евакуації (ЗПЕ) та перелік необхідних речей. Для осіб з інвалідністю інформація надається у доступній формі.

Транзитні центри (ТЦ) – це ключова ланка, передбачена пунктами 21 та 23-1 Постанови Кабінету № 841. ТЦ призначені для перебування людей від 3 до 7 діб. Тут має безоплатно проходити:

реєстрація та анкетування для оцінки потреб;

надання ліжко-місця, харчування та засобів гігієни;

медична допомога та психологічна підтримка;

правнича допомога та сприяння в оформленні соціальних виплат.

У транзитних центрах працюють мультидисциплінарні команди, до складу яких входять соціальні працівники, медики, юристи та психологи.

Транспортне забезпечення

Згідно з пунктом 3-3 Постанови КМУ № 841, до перевезень залучається залізничний транспорт (спеціальні графіки Укрзалізниці) та автомобільний транспорт усіх форм власності.

Важливо! Евакуація державним та волонтерським транспортом є безоплатною для населення.

Вразливі категорії (маломобільні групи, люди з інвалідністю) мають право на спеціалізований (броньований, санітарний) транспорт та пріоритетний супровід.

Розміщення у безпечних районах

Після транзитного етапу людей направляють до місць тимчасового проживання: готелів, санаторіїв, пансіонатів або пристосованих будівель і установ незалежно від форми власності. Координацію всіх заходів здійснюють спеціальні Координаційні штаби, утворені відповідно до пункту 3-1 Постанови КМУ № 841 на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Евакуацію проводять спеціально сформовані евакуаційні групи поліції та рятувальників, серед яких 24 підрозділи Національної поліції "Білі янголи". Так, зокрема, лише за перше півріччя 2026 року вони евакуювали з Донеччини 3101 людину, серед яких 1002 дитини.

Зверніть увагу! Поліція закликає мешканців прифронтових та обстрілюваних громад України евакуюватися до більш безпечних регіонів, щоб зберегти життя та здоров'я. Через посилені атаки ворога перебування там є критично небезпечним. Якщо ви, ваші рідні чи знайомі знаходитесь у зоні бойових дій, негайно звертайтеся по допомогу.