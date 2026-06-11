Це дуже ймовірно, – журналіст назвав найбільшу загрозу від припинення вогню в Україні

Україна зацікавлена в тому, аби Росія припинила повномасштабну війну. Як тільки це станеться, одразу зростають ризики для інших держав.

Головний редактор видання "ОстроВ", представник України у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську Сергій Гармаш розповів 24 Каналу, що після припинення вогню одразу зростають ризики для країн Балтії.

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Що може статися після перемир'я?

За словами Гармаша, такий сценарій дуже ймовірний. Саме тому європейці не надто зацікавлені в тому, аби в Україні швидко настав мир. Парадокс в тому, що вони готові надавати гроші та деяку зброю. Але напряму воювати або ж надавати реальну допомогу у вигляді військ не хочуть.

Якщо настане припинення вогню, то Путін цілком може напасти на ту ж Естонію. Далі підуть переговори з Європою, де диктатор пропонуватиме вихід з території в обмін на припинення допомоги Україні або схожі умови.

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Як наголосив Гармаш, зараз Україна стратегічно послаблює Росію. Але не можна сказати, що ворог перебуває в критичному становищі. Якщо ж Україна зможе зробити так, аби економіка Росії дійсно почала розвалюватися, тоді вже варто було б йти на перемир'я.

Припинення вогню зараз призведе до короткотермінового миру. Якщо дотягнемо до того, що російська економіка почне валитися, то це дасть нам багато десятиліть мирного життя. Хоча, звісно, багато що буде залежати ще саме від нас. Тому тут серйозна дилема. Бо хочеться вже зараз миру. Але не хочеться через умовні 10 років відновлення війни,

– вважає Гармаш.

Додамо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що ідеальне рішення для переговорів – негайне завершення війни. Це можливо зробити на зустрічі на рівні лідерів. А вже потім дипломати почнуть займатися технічною роботою.