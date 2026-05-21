Притиснули росіян до кордону: ЗСУ звільняють села на Харківщині, – Трегубов

Російські війська продовжують атакувати на Харківщині та Сумщині, але менш інтенсивно. ЗСУ вдалось відтіснити противника до кордону та звільнити кілька населених пунктів.

Про це 21 травня в етері телемарафону повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

До теми Ініціатива на полі бою переходить до ЗСУ: в ISW оцінили нещодавні успіхи України

Яка ситуація на Харківщині та Сумщині?

Віктор Трегубов заявив, що ситуація на Великобурлуцькому напрямку, що на Харківщині, покращилась для українських сил. Російські війська фактично притиснуті до кордонів. До того ж ворог втратив контроль над двома населеними пунктами.

Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому,

– сказав речник Угруповання об'єднаних сил.

Щодо Куп'янська, то противник продовжує тиснути зі сходу та безрезультатно намагається інфільтруватись у північні частини міста. Росіяни не доходять до міста, але, за словами Трегубова, там є "кілька недобитих", які встигли зайти через трубу минулого місяця.

Активні бої точаться на Лиманському напрямку, особливо в районі Борової та на північ від Лиману.

Там росіяни взагалі максимально забрехалися щодо власних успіхів,

– сказав Трегубов.

Російські окупанти продовжують тиснути й на Вовчанському напрямку та у прикордонній зоні Сумщини, однак їх темп знизився. Трегубов розповів, що ворог не йде далі, а намагається закріпитись в зоні, де перебувають зараз.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Останні новини фронту

Військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що усі на фронті ув'язли в позиційних боях. А зона ураження досягла великих масштабів, що не дозволяє її здолати.

Експерт також зазначив, що основні сили Росія зосередила на Запорізькому та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог продовжує спроби вийти до Краматорська, а також тисне у напрямку Добропілля.

Водночас, за даними ISW, останнім часом тактична ініціатива на полі бою переходить на бік ЗСУ. Їхні контратаки послаблюють бойові спроможності росіян, що позбавляє їх можливості наступати.