Притула може бути кандидатом у мери Києва від "Голосу"

У партії "Голос" не виключають, що шоумен Сергій Притула дійсно може балотуватися у мери Києва. Згідно з результатами соцопитувань, він має 9,1% підтримки киян і поступається лише чинному меру столиці Віталію Кличку. Сам Притула раніше заявляв, що не має мерських амбіцій.

Що каже "Голос" про ймовірність Притули йти у мери Києва

"Голос" ще не визначився зі своїм кандидатом у мери Києва, тож і рішення про висунення Притули поки не прийнято, розповіла очільнийя партії "Голос" Кіра Рудик у коментарі "РБК-Україна".

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"Я вважаю, щоб говорити про вибори київського міського голови, спочатку потрібно дочекатися їх оголошення. Від "Голосу" кандидат чи кандидатка точно буде. У нашій команді багато чесних і професійних людей – кожен і кожна з них зможе гідно працювати для громади Києва. Чи буде це Сергій Притула? Можливо", – відзначила Рудик.

Депутат "Голосу" Ярослав Железняк у коментарі 24 каналу зауважив, що не може поки точно сказати, чи піде Притула у мери столиці. Однак нардеп також не виключає такого варіанту.

Притула є одним із членів політради "Голосу", він теж може бути одним із можливих кандидатів (у мери Києва – 24 канал)…. Це його особистий вибір. Я думаю, він поки що вирішує це для себе, разом з партією,

– сказав Железняк.

Що казав Притула про ймовірність балотуватися у мери?

У квітні цього року Сергій Притула запевнив, що не розуміє, чому його називають ймовірним кандидатом на посаду міського голови Києва та включають до соціологічних опитувань. За словами шоумена, йому інколи навіть смішно з цього.

Також Притула відзначив, що йому лестить те, що його "скромну персону міряють одразу з двох боків: це і по Києву, і по Україні". Однак мерство для нього наразі – "не пріоритетна історія".

Зараз це абсолютно не пріоритетна історія, чесно. Я навіть не дивлюся на якусь там найближчу перспективу, щоб до цих питань повертатися, тому що є нагальніші потреби,

– наголосив член політради "Голосу".

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Які рейтинги у Притули згідно з соцопитуваннями?

Згідно з результатами опитування, проведеного групою "Рейтинг" на початку квітня 2020 року серед мешканців Києва, найбільшу підтримку має чинний мер столиці Вітлай Кличко. Сергій Притула займає друге місце, а підтримують його майже 10% киян.

Рейтинг ймовірних кандидатів у мери Києва:

Віталій Кличко – 38,7% серед тих, хто визначився із вибором;

Сергій Притула – 9,1%;

Олександр Ткаченко – 8,8%;

Андрій Пальчевський – 8,2%;

Олександр Омельченко – 6,4%;

Олександр Попов – 5,2%;

Борислав Береза – 4,4%.

Інші кандидати мають підтримку менше 4%. Не визначилися з вибором – близько чверті опитаних.