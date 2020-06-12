Олігарх Ігор Коломойський програв у суді справу проти НБУ, Приватбанку та Міністерства фінансів. Він намагався заблокувати їх співпрацю з юридичними радниками та консультантами.

Що це за справа

Ігор Коломойський з 2017 року хоче заблокувати співпрацю НБУ, ПриватБанку та Міністерства фінансів з юридичними радниками та консультантами. Йдеться про співпрацю з міжнародними компаніями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells та "Астерс", повідомили в НБУ.

Водночас Кабмін програв апеляцію щодо виплати "Приватбанком" родині Суркісів 250 мільйонів доларів

Що це за юридичні радники

Після того, як "Приватбанк" був націоналізований, в банку провели аудит та фінансове розслідування. Як вказує НБУ, Kroll встановив, що "Приватбанк" протягом 10 років до націоналізації був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій. Збитки від такої діяльності оцінені в 5,5 мільярда доларів.

Тепер ці компанії супроводжують судові процеси за участі "Приватбанку" в Україні та закордоном.

Що вирішив суд

9 червня Солом’янський районний суд міста Києва залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського до НБУ, ПриватБанку та Міністерства фінансів про розірвання договорів.

А як щодо інших справ

15 червня у Верховному Суді відбудеться розгляд справи родини Суркісів. Ціна питання конкретно у цій справі – понад 1 мільярд гривень. Але поразка держави у цій справі може призвести до більших втрат – до 29 мільярдів гривень. Адже від рішення у цій справі залежить, чи повинен буде державний Приватбанк виплатити кошти особам, пов’язаним із Коломойським. Також від рішення залежить хід всіх інших судових процесів про націоналізацію "Приватбанку".