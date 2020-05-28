Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Приватбанк продовжив кредитні канікули для бізнесу

-
Приватбанк продовжив кредитні канікули для бізнесу
Приватбанк продовжив кредитні канікули для бізнесу / Getty Images

"Приватбанк" продовжив до кінця липня 2020 року кредитні канікули для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців. Ці канікули були введені в березні з початком карантину.

Відстрочка платежів діє для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу за продуктами "Кредитний ліміт на рахунку" та "Кредитний ліміт Підприємницький", повідомили 28 травня у пресслужбі "Приватбанку".

Читайте також Банки ввели кредитні канікули для фізосіб: список фінустанов

За цими продуктами вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесли на 31 липня 2020 року. Щоб отримати відстрочку по відсотках та щомісячних комісіях, треба додатково подати заявку.

Що відомо про кредитні канікули від "Приватбанку"

  • Кредитні канікули "Приватбанк" запровадив як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, які не були погашені вчасно з початку березня.
  • Також до кінця липня продовжено ненарахування штрафів та пені по всіх раніше прострочених кредитах клієнтів малого та середнього бізнесу.

фінансові послаблення на час карантину в Україні 2020
Фінансові послаблення на час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Карантин в Україні 2020 Бізнес Кредит Банки Приватбанк Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки
сьогодні , 15:30 Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки
Анастасія Лукашевська
Новини про коронавірус 28 травня: більше потягів в Україні, у США – 100 тисяч смертей
сьогодні , 14:55 Новини про коронавірус 28 травня: більше потягів в Україні, у США – 100 тисяч смертей
Ірина Пундор
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
сьогодні , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський