Для підтримки малого бізнесу в пост карантинний період Приватбанк вводить з початку червня до кінця серпня 2020 року нульові тарифи на обслуговування підприємців, які підключать еквайринг для прийому оплати за товари і послуги за допомогою банківських карток.

За умови підключення еквайрингу і прийому платежів картками, в період антикризової акції для підприємців будуть діяти нульові тарифи на користування POS-терміналами, нульова абонплата за користування поточним рахунком і безкоштовні платежі на рахунки контрагентів в інших банках.

Таким чином, за три місяці економія для підприємця складає як мінімум 1 500 грн лише за абонплатою за обслуговування рахунку та еквайрингу. Замовити підключення еквайрингу можна за посиланням. Відкрити рахунок для ФОП можна на сайті pb.ua/fop за 3 хвилини.

Також Приватбанк безстроково продовжив дію спеціальних тарифів на обслуговування ІТ-підприємців та стартаперів, в рамках яких для IT-шників і підприємців діють нульові тарифи на обслуговування та пільги на більшість інших послуг банку.

Нагадаємо, Приватбанк першим в Україні запустив єдиний мобільний додаток для фізичних осіб та підприємців на базі Приват24Next.

Приватбанк першим в Україні додав функціонал для підприємців у систему "клієнт-банк" для фізичних осіб.

"Традиційно, банки для обслуговування фізичних осіб та бізнесу використовують різні сервіси – так робили раніше і ми, але ще минулого року ми поставили за мету створити новий максимально простий сервіс для підприємців з роботи у Приват24 для фізичних осіб, – розповідає керівник напрямку малого та середнього бізнесу Приватбанку Клюєв Сергій. – Тепер понад 700 тисяч підприємців, які обслуговуються у Приватбанку, вже зможуть працювати зі своїми рахунками також і у звичному для них Приват24: ми постійно проводимо опитування клієнтів, щоб робити наші сервіси ще зручніше, тому надалі ми плануємо продовжувати спрощення функціоналу мобільного Приват24 для підприємців, а саме робити ще більш зручними операції з кредитами, депозитами, валютою, здаванням звітів та інші операції, які зараз доступні у окремій системі Приват24бізнес, а також робити практичнішим порядок дистанційної взаємодії підприємців зі своїми найманими бухгалтерами прямо всередині мобільного Приват24".

Згідно з дослідженнями компанії GfK, понад 65% підприємців вважають саме Приватбанк основним банком для свого бізнесу. При цьому з початку 2017 року активна клієнтська база Приватбанку збільшилася на більш ніж 200 тисяч підприємців.