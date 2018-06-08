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"Приватбанк" програв справу на півтора мільйони каналу 1+1

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"Приватбанк" програв суд проти каналу 1+1
"Приватбанк" програв суд проти каналу 1+1 / daily.rbc.ua

Верховний Суд відмовив "Приватбанку" у стягненні з підприємства "1+1 Продакшн" боргу перед Союзом європейських футбольних асоціацій на 1,6 мільйона євро.

Про це повідомляє finclub.

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Рішення було прийнято 30 травня.

В матеріалах судової справи йдеться про те, що у 2015 році "Приватбанк" надав дві гарантії компанії з Кіпру TV Media Planet Limited за її фінансовими зобов’язаннями на загальну суму 1,6 мільйона євро перед Союзом європейських футбольних асоціацій. Зобов’язання виникли в результаті отримання телевізійних прав на трансляцію матчів футбольних єврокубків каналами медіахолдингу 1+1. За умовами угод, гарантії діяли до 20 грудня 2016 року.

Компанія "1+1 Продакшн" надала під заставу "Приватбанку" майно у вигляді обладнання, яке знаходиться у Києві, по вул. Кирилівська, 23. 19 грудня 2016 року, після введення тимчасової адміністрації, "Приватбанк" отримав від УЄФА дві вимоги щодо сплат за гарантіями на 1 мільйон євро та 571,8 тисячі євро.

В свою чергу банк висунув вимогу до TV Media Planet Limited сплатити вказану суму. Оскільки компанія не виконала своїх зобов’язань, "Приватбанк" звернувся до суду, з вимогою стягнути з компанії гроші.

Рішенням Господарського суду Києва від 5 жовтня 2017 року, а пізніше і Київського апеляційного суду від 17 січня 2018 року, "Приватбанку" було відмовлено у стягненні.

Суд першої інстанції констатував, що банк не надав доказів того, що здійснив платежі на користь УЄФА.

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Суд також звернув увагу на те, що, згідно укладеної угоди, гарантія втрачає силу не пізніше як 20 грудня 2016 року. Оскільки в цей час у банку працювала тимчасова адміністрація, то, за висновками суду, навіть у випадку отримання грошей від TV Media Planet Limited "Приватбанк" в силу законодавчих обмежень не повинен був проводити сплату на користь УЄФА.

В лютому 2018 року, Київський апеляційний господарський суд відмовився задовольняти скаргу "Приватбанка" і залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 5 жовтня 2017 року.

 

Теги: Новини України Приватбанк Банки
Джерело: 24 Канал
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