Це 24 Каналу прокоментував засновник і виконавчий директор інвестиційної REIT-компанії Inzhur Андрій Журжій, зауваживши, що одразу після націоналізації у 2023-му році Фонд держмайна України мав змінити російський менеджмент, який там досі керує. А також – провести аудити.

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Що гальмує процес

Після – надати усі матеріали до Міністерства юстиції для звернення до суду щодо стягнення кредиту у розмірі 150 мільйонів доларів. Додатково ще виросли відсотки – 50 мільйонів доларів.

"Цей кредит був виявлений під час розгляду Вищим антикорупційним судом питання про націоналізацію. Фонд держмайна, попередній виконувач обов'язків й чинний голова, усіляко затримували цей процес. Артикулювали, що вони будуть приватизувати актив, не розв'язуючи питання боргу", – розповів Журжій.

Мовляв, новий інвестор сам розв'яже питання з кредитором. А кредитор – це російський олігарх Аркадій Ротенберг, який перебуває під санкціями. Після того, як це питання набуло розголосу, Фонд держмайна видав необхідні документи, які підтверджують заборгованість.

Тобто, якщо ТЦ приватизують, новий його власник може бути винен російському олігарху гроші. Шляхи виходу із цієї ситуації описані українським санкційним законодавством.

Як можна списати борг

Міністерство юстиції звернулося до ВАКС щодо стягнення в дохід держави права вимоги, яке належить Ротенбергу, за цим кредитом та за іпотечними угодами, за якими заклали ТЦ.

Якщо суд ухвалить рішення, стягне ці права вимоги й цей кредит у дохід держави, то в такому випадку актив буде "очищений", й дійсно можна буде говорити про його приватизацію. Але важливим елементом, щоб приватизація відбулася, має відбутись зміна російського менеджменту,

– додав засновник і виконавчий директор інвестиційної REIT-компанії Inzhur.

Керівники за 8 років управління, які описані у рішенні суду, вивели в офшорні компанії понад 250 мільйонів доларів.

Хто володів ТЦ до націоналізації та як виводили прибутки / Економічна правда

Шанси на приватизацію

Фактично щомісяця заборгованість зростає. Чим раніше держава стягне права вимоги за кредитом, тим менший борг буде у державного підприємства. Так більші шанси на його приватизацію.

"Якщо цього стягнення не відбудеться, то фактично ніхто, окрім самого Ротенберга або його довірених осіб, на цей аукціон не прийде", – вважає Андрій Журжій.

До початку повномасштабного вторгнення цей актив повністю коштував близько 150 мільйонів доларів. Якщо держава продала б 67%, якими володіє, то до повномасштабної війни це було б близько 100 мільйонів доларів. Нині – ще менше.

Право власності до націоналізації

У рішенні ВАКС є лист Служби зовнішньої розвідки, у якому мовиться, що українські компанії фактично є технічними власниками. Вони формально виконували функцію "власника". Однак, реальним власником ТЦ був кіпрський офшор Аркадія Ротенберга, який через кредит та договір іпотеки контролював Ocean Plaza.

Виведення грошей за кордон: як працювала схема

У 2009-му році надали кредит 150 мільйонів доларів для купівлі ТЦ під 20% річних. Фактично щороку в компанію на Кіпрі сплачувалося понад 32 мільйони доларів під виглядом відсотків. Однак, були проблеми з податками. Це виявили правоохоронці.

Нині триває слідство і керівництво компанії звинувачують у виведенні за кордон 250 мільйонів доларів. А також – у завданні збитків державі на 61 мільйон доларів. Це сума несплачених податків.

Незрозумілою залишається ситуація, що Фонд держмайна не проводить загальні збори, не змінює менеджмент, який причетний до цього виведення і не забезпечує погашення цієї заборгованості,

– наголосив засновник і виконавчий директор інвестиційної REIT-компанії Inzhur.

Тим часом Ротенберг коштом прибутків, які були отримані у вигляді відсотків, придбав збройні підприємства та фінансував виготовлення озброєння, яке потім убивало українців.

Що передувало