Привіт від Холодницького: Садовий відреагував на вручення підозри

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили підозру меру Львова Андрію Садовому. Сам львівський міський голова вже встиг відреагувати на такий "сюрприз" та розповів про деталі справи.

У підозрі йде мова про продаж містом землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP у 2015 році за 54 мільйони гривень, розповів Андрій Садовий.

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"Було поле, де паслися корови. На ньому компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015 року триває блокування з усіх сторін – на рівні державної влади, ГПУ", – заявив мер Львова.

За його словами, компанія CTP за цей час встигла збудувати індустральні парки в Румунії та інших країнах. До того ж, компанія є третім за об'ємом інвестицій в Європі інвестором, що вкладає у промислове майно.

Вони мають намір збудувати тут у Львові 3 тисячі робочих місць. З того часу прокурори їздять, досліджують, а земля стоїть. Такі реалії сьогоднішнього часу. Будемо боротися і будемо перемагати,

– резюмував Андрій Садовий.

Що було перед цим?

Варто зазначити, що львівські питання фігурують і на "плівках Труби" – записах з кабінету очільника ДБР, які злили у мережу напередодні. Зокрема, на аудіозаписах Роман Труба після наради в Офісі Президента з силовиками розповідає, які теми обговорювалися на зустрічі, і зізнається, що його позбавлять посади голови ДБР, якщо до 31 грудня він не продемонструє результату у ряді резонансних справ. Зокрема, задача показати результат Трубі, судячи з розмови, була поставлена у справах Укроборонпрому, КМДА, "бурштиновій справі", Грибовицького сміттєзвалища під Львовом та ще кількох.