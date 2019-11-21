13:07
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Привіт від Холодницького: Садовий відреагував на вручення підозри

      448 Читать новость на русском
      Прокурори САП вручили підозру Андрію Садовому / 24 канал

      Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили підозру меру Львова Андрію Садовому. Сам львівський міський голова вже встиг відреагувати на такий "сюрприз" та розповів про деталі справи.

      У підозрі йде мова про продаж містом землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP у 2015 році за 54 мільйони гривень, розповів Андрій Садовий.

      До слова: У "Самопомочі" новий лідер: що думає Садовий про вибори в партії

      "Було поле, де паслися корови. На ньому компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015 року триває блокування з усіх сторін – на рівні державної влади, ГПУ", – заявив мер Львова.

      За його словами, компанія CTP за цей час встигла збудувати індустральні парки в Румунії та інших країнах. До того ж, компанія є третім за об'ємом інвестицій в Європі інвестором, що вкладає у промислове майно.

      Вони мають намір збудувати тут у Львові 3 тисячі робочих місць. З того часу прокурори їздять, досліджують, а земля стоїть. Такі реалії сьогоднішнього часу. Будемо боротися і будемо перемагати,
      – резюмував Андрій Садовий.

      Що було перед цим?

      Варто зазначити, що львівські питання фігурують і на "плівках Труби" – записах з кабінету очільника ДБР, які злили у мережу напередодні. Зокрема, на аудіозаписах Роман Труба після наради в Офісі Президента з силовиками розповідає, які теми обговорювалися на зустрічі, і зізнається, що його позбавлять посади голови ДБР, якщо до 31 грудня він не продемонструє результату у ряді резонансних справ. Зокрема, задача показати результат Трубі, судячи з розмови, була поставлена у справах Укроборонпрому, КМДА, "бурштиновій справі", Грибовицького сміттєзвалища під Львовом та ще кількох.   

       

      Євромайдан — Крим — війна: причини і наслідки
      сьогодні
      6529
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Андрій Садовий САП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      сьогодні , 12:50 Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      78
      Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      сьогодні , 12:00 Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      Ель Мюрид 849
      Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      19 листопада , 13:17 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      1687
      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні , 11:02 Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      Світлана Попова 10527
      Чи захистять США активістів Гонконгу: розбір рішення Сенату
      сьогодні , 09:40 Чи захистять США активістів Гонконгу: розбір рішення Сенату
      Богдан Мірошниченко 509
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук