Кашляв, запинався та перезаписував дублі: Путін зганьбився привітанням з 8 березня

Російський лідер Володимир Путін опинився в центрі курйозу після публікації відеопривітання з Міжнародним жіночим днем. Про це повідомляють користувачі в соціальних мережах.

Як осоромився Путін?

У ролику, який спочатку з'явився на сайті Кремля, не вирізали невдалі кадри. У відео залишили фрагменти з кашлем, запинками та розмовами між дублями під час запису звернення. Зокрема, Путін у кадрі говорить: "Ви знаєте, давайте я ще раз скажу, бо задерло. Щось закашлявся. Багато говорив дуже сильно". Після чого продовжує кашляти та намагається продовжити запис.

Згодом на сайті Кремля з'явилася вже відредагована версія привітання без невдалих моментів. Втім, фрагмент із дублями вже став вірусним у мережі. Деякі користувачі припускають, що відео могли опублікувати навмисно – нібито для того, щоб показати, що офіційні звернення Путіна не створюють за допомогою штучного інтелекту.

У коментарях під відео з'явилося багато реакцій – від критики та іронії до схвальних відгуків від прихильників російського лідера. Зокрема, користувачі пишуть: "Це, щоб ми не подумали, що говорить ШІ", "У цих кабінетах випадковостей не буває" або жартують, що "оператор просто не бере трубку".

Що відомо про інші курйозні моменти, коли Путін осоромився?