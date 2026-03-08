Кашляв, запинався та перезаписував дублі: Путін зганьбився привітанням з 8 березня
- У мережі з'явилося відео з невдалими дублями привітання Володимира Путіна з 8 березня, що стало предметом жартів у соцмережах.
- Відео з кашлем і запинками швидко стало вірусним, а пізніше на сайті Кремля з'явилася відредагована версія без цих моментів.
Російський лідер Володимир Путін записав привітання з Міжнародним жіночим днем, однак у мережі опинилася версія ролика з невдалими дублями. У відео залишили кашель, запинки та розмови між кадрами, що швидко стало предметом жартів у соцмережах.
Російський лідер Володимир Путін опинився в центрі курйозу після публікації відеопривітання з Міжнародним жіночим днем. Про це повідомляють користувачі в соціальних мережах.
Як осоромився Путін?
У ролику, який спочатку з'явився на сайті Кремля, не вирізали невдалі кадри. У відео залишили фрагменти з кашлем, запинками та розмовами між дублями під час запису звернення. Зокрема, Путін у кадрі говорить: "Ви знаєте, давайте я ще раз скажу, бо задерло. Щось закашлявся. Багато говорив дуже сильно". Після чого продовжує кашляти та намагається продовжити запис.
Згодом на сайті Кремля з'явилася вже відредагована версія привітання без невдалих моментів. Втім, фрагмент із дублями вже став вірусним у мережі. Деякі користувачі припускають, що відео могли опублікувати навмисно – нібито для того, щоб показати, що офіційні звернення Путіна не створюють за допомогою штучного інтелекту.
У коментарях під відео з'явилося багато реакцій – від критики та іронії до схвальних відгуків від прихильників російського лідера. Зокрема, користувачі пишуть: "Це, щоб ми не подумали, що говорить ШІ", "У цих кабінетах випадковостей не буває" або жартують, що "оператор просто не бере трубку".
Що відомо про інші курйозні моменти, коли Путін осоромився?
Торік, російський керівник Путін вчергове зганьбився своїми заявами в інтерв'ю російським пропагандистам. Наговорив про захоплення України за 1 – 2 місяці, "нелегітимність" президента Володимира Зеленського та постійний "обман" Росії.
Ще одним курйозним моментом стала зустріч російського диктатора та китайського лідера. Путін під час зустрічі з Сі Цзіньпіном не зміг правильно вимовити його ім'я. Тепер очільник Китаю – "Сізіпінь".
Кремль не втратив можливості зганьбитися у важливий для них День перемоги. У 2025 році на сайті "Бєзсмєртний полк онлайн" з'явилися портрети нових "ветеранів", серед яких обличчя, схожі на Дональда Трампа, Кирила Буданова та Олександра Сирського. Ці "ветерани" були на сайті пів дня, поки їх не видалили.