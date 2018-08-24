З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах

День Незалежності України – важливе свято для кожного українця. У 2018 році наша країна святкує вже 27 річницю своєї незалежності. В цей день прийнято згадувати усіх, хто працював і працює на благо держави, а також дякувати тим, хто жертвує своїм життя заради мирного неба.

З нагоди святкування Дня Незалежності України 24 серпня у найбільших містах проведуть низку цікавих заходів – від військового параду, музичних фестивалів та концертів до яскравих флешмобів.

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До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. Куди поїхати і що подивитися у кожному регіоні України – читайте у спецпроекті 24 каналу.

Для багатьох українців День незалежності – довгоочікуване свято, яке забарвлене сумом. Адже цього дня згадуються щемливі моменти нелегкої української історії, а також війну на Донбасі, яка триває вже не один рік, анексований Крим та мужніх українських захисників. Тож привітання з цим святом – особливі і овіяні сумом та надією на краще майбутнє.

Привітання з Днем Незалежності України

Привітання з Днем Незалежності України у прозі

Безумовно, ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас – випробовуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій державі, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано скільки життів і крові, крові наших предків. Впевнений у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день обов'язково настане і тим швидше, чим більш свідомо ми працюватимемо сьогодні на благо Батьківщини і проникнемося почуттям патріотизму до свого міста та своєї України. Повірте, без цього дуже важко досягти поставленої мети. Вірю – ми її досягнемо!



Привітання з Днем Незалежності України у прозі

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У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього – обов’язок кожного з нас, усього народу. Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям. Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях.

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Вже 27-й рік ми відзначаємо День Незалежності України! З кожним роком розбудови і розвитку нашої держави поглиблюється усвідомлення цієї події і дати – 24 серпня – і значення її для всієї країни, для кожного з нас, її громадян. І це закономірно: великі події осягаються на відстані, з плином часу.

Перед Україною, її громадянами складні й великі завдання. Але я вірю, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави.

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Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом Вас! Слава Україні!

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Красиві привітання з Днем Незалежності України

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Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу. Сердечно бажаю Вам, дорогі друзі, щастя, радості і добра. Зі святом Вас, дорогі співвітчизники! Із Днем Незалежності!

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Хай живе вільний народ! Процвітання, здоров’я, міцності, багатства Україні! Нехай ваші сім’ї завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!

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Наша країна – це широкі простори, золоті поля, калина, вишні в саду, тополі, берези в степу, родючий чорнозем, гори в хмарах, красиві швидкі ріки. Наша історія – це скрегіт козацьких шабель, стогони невільних людей на панських дворах, заграва помаранчевої революції, герої небесної сотні...

З нагоди такого важливого свята хочеться побажати сил у боротьбі та досягнень поставленої мети. Любові до рідної землі! Нехай не згасає оптимізм у душах українського народу! Сьогодні важливо одне: наша перемога, наше майбутнє! Давайте змінимо нашу Батьківщину! Нехай вона стане кращою, чистішою! І в наших душах горить невичерпний шевченківський вогонь любові до рідної землі! Слава Україні!



Привітання з Днем Незалежності України українською мовою

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З нагоди річниці Незалежності бажаю сили, правди, миру й злагоди! Нехай кожен прийдешній день буде наповнений радісними митями! Натхнення всім українцям, щастя і гармонії! Тепла та нових досягнень! Любіть Україну всім серцем! Любіть її простори, її мову, її вітер, її трави... З Днем незалежності!

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Привітання з Днем Незалежності України у віршах

З національним святом українського народу –

Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!

Благополуччя, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято Вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древнії кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

Ти у думах співця-кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співа.

Живи, Україно! Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.



Красиві привітання з Днем Незалежності України у віршах

***

Наша славна Україна,

Наше щастя і наш рай,

Чи на світі є країна

Ще миліша за наш край?

І в щасливі й злі години

Ми для неї живемо.

На Вкраїні й для Вкраїни

Будем жити й помремо.

***

Це моя Україна!

Квітне в полі калина,

Зеленіє ліщина,

Степом котиться пісні моєї луна…

Це моя Україна,

Це моя Батьківщина,

Що, як тато і мама, у мене навіки одна.

***

Мамо, матусенько, я закохався!

Вона молода – їй вже 27.

Серцем я з нею навік поєднався,

Для мене тепер найсвятіша вона.

Мила й ласкава, усміхнена й щира.

Лиш приголубить, лишень обійме,

Лиш доторкнеться так ніжно вустами -

Серце заб’ється, душа розквіте.

Мамо, вона найгарніша у світі,

Мамо, такі як вона – на мільйон.

За неї віддам я і тіло, і душу.

Так сотні сердець звучать в унісон.

Як звуть її, синку? Хто ж вона, рідний?

Її зустрічала, повір, ти не раз.

Вона – Україна, вона – українка,

Вона – найцінніше, що є у всіх нас!



Віршовані привітання з Днем Незалежності України

***

Фарби дасть мені матуся,

Малювати я навчуся.

Намалюю рідний край –

Дім в селі, ставок і гай,

Синє небо, жовте сонце

Загляда до нас в віконце,

Чорнобривці тут на гряді,

Полуниці в палісаді,

І хліба вже чималі,

В небі линуть журавлі.

Тут і гори, і долини,

Тут річки, моря, рівнини,

Тут тварини і птахи,

Ось струмок сховавсь у мхи.

Мати в аркуш подивилась,

Посмішка в очах з’явилась.

І сказала мати сину:

– Як люблю я Україну!

Ця країна чарівна

І єдина в нас вона.

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***

Україна – то не звук і не просто слово,

Україна – серця гук, соловїна мова,

Україна – то земля, вкрита стиглим житом,

Що так сонячно сія під небесним німбом!

Україна – то сади, їх рясні щедроти,

То настояні меди у духмяних сотах!

Україна – то стіжки мов церковні зводи,

Україна – то стежки наших родоводів!

Україна – то Дніпро повен грай-водою,

Україна – то добро, творене тобою.

Україна – то отця мудрі настанови,

Україна – то серця, сповнені любовю!

Україна – то дитя на руках у мами,

То одвічні відкриття брам у світлі храми!

Україна – це і ти, це – і я, і всі ми

Осяванні з висоти Божими очима!



Вітання з Днем Незалежності України у віршах

***

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З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

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