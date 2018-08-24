З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
День Незалежності України – важливе свято для кожного українця. У 2018 році наша країна святкує вже 27 річницю своєї незалежності. В цей день прийнято згадувати усіх, хто працював і працює на благо держави, а також дякувати тим, хто жертвує своїм життя заради мирного неба.
З нагоди святкування Дня Незалежності України 24 серпня у найбільших містах проведуть низку цікавих заходів – від військового параду, музичних фестивалів та концертів до яскравих флешмобів.
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До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. Куди поїхати і що подивитися у кожному регіоні України – читайте у спецпроекті 24 каналу.
Для багатьох українців День незалежності – довгоочікуване свято, яке забарвлене сумом. Адже цього дня згадуються щемливі моменти нелегкої української історії, а також війну на Донбасі, яка триває вже не один рік, анексований Крим та мужніх українських захисників. Тож привітання з цим святом – особливі і овіяні сумом та надією на краще майбутнє.
Привітання з Днем Незалежності України
Привітання з Днем Незалежності України у прозі
Безумовно, ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас – випробовуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій державі, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано скільки життів і крові, крові наших предків. Впевнений у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день обов'язково настане і тим швидше, чим більш свідомо ми працюватимемо сьогодні на благо Батьківщини і проникнемося почуттям патріотизму до свого міста та своєї України. Повірте, без цього дуже важко досягти поставленої мети. Вірю – ми її досягнемо!
Привітання з Днем Незалежності України у прозі
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У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього – обов’язок кожного з нас, усього народу. Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям. Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях.
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Вже 27-й рік ми відзначаємо День Незалежності України! З кожним роком розбудови і розвитку нашої держави поглиблюється усвідомлення цієї події і дати – 24 серпня – і значення її для всієї країни, для кожного з нас, її громадян. І це закономірно: великі події осягаються на відстані, з плином часу.
Перед Україною, її громадянами складні й великі завдання. Але я вірю, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави.
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Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом Вас! Слава Україні!
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Красиві привітання з Днем Незалежності України
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Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу. Сердечно бажаю Вам, дорогі друзі, щастя, радості і добра. Зі святом Вас, дорогі співвітчизники! Із Днем Незалежності!
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Хай живе вільний народ! Процвітання, здоров’я, міцності, багатства Україні! Нехай ваші сім’ї завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!
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Наша країна – це широкі простори, золоті поля, калина, вишні в саду, тополі, берези в степу, родючий чорнозем, гори в хмарах, красиві швидкі ріки. Наша історія – це скрегіт козацьких шабель, стогони невільних людей на панських дворах, заграва помаранчевої революції, герої небесної сотні...
З нагоди такого важливого свята хочеться побажати сил у боротьбі та досягнень поставленої мети. Любові до рідної землі! Нехай не згасає оптимізм у душах українського народу! Сьогодні важливо одне: наша перемога, наше майбутнє! Давайте змінимо нашу Батьківщину! Нехай вона стане кращою, чистішою! І в наших душах горить невичерпний шевченківський вогонь любові до рідної землі! Слава Україні!
Привітання з Днем Незалежності України українською мовою
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З нагоди річниці Незалежності бажаю сили, правди, миру й злагоди! Нехай кожен прийдешній день буде наповнений радісними митями! Натхнення всім українцям, щастя і гармонії! Тепла та нових досягнень! Любіть Україну всім серцем! Любіть її простори, її мову, її вітер, її трави... З Днем незалежності!
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Привітання з Днем Незалежності України у віршах
З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято Вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
***
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древнії кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
Ти у думах співця-кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співа.
Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Красиві привітання з Днем Незалежності України у віршах
***
Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.
***
Це моя Україна!
Квітне в полі калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться пісні моєї луна…
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, у мене навіки одна.
***
Мамо, матусенько, я закохався!
Вона молода – їй вже 27.
Серцем я з нею навік поєднався,
Для мене тепер найсвятіша вона.
Мила й ласкава, усміхнена й щира.
Лиш приголубить, лишень обійме,
Лиш доторкнеться так ніжно вустами -
Серце заб’ється, душа розквіте.
Мамо, вона найгарніша у світі,
Мамо, такі як вона – на мільйон.
За неї віддам я і тіло, і душу.
Так сотні сердець звучать в унісон.
Як звуть її, синку? Хто ж вона, рідний?
Її зустрічала, повір, ти не раз.
Вона – Україна, вона – українка,
Вона – найцінніше, що є у всіх нас!
Віршовані привітання з Днем Незалежності України
***
Фарби дасть мені матуся,
Малювати я навчуся.
Намалюю рідний край –
Дім в селі, ставок і гай,
Синє небо, жовте сонце
Загляда до нас в віконце,
Чорнобривці тут на гряді,
Полуниці в палісаді,
І хліба вже чималі,
В небі линуть журавлі.
Тут і гори, і долини,
Тут річки, моря, рівнини,
Тут тварини і птахи,
Ось струмок сховавсь у мхи.
Мати в аркуш подивилась,
Посмішка в очах з’явилась.
І сказала мати сину:
– Як люблю я Україну!
Ця країна чарівна
І єдина в нас вона.
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***
Україна – то не звук і не просто слово,
Україна – серця гук, соловїна мова,
Україна – то земля, вкрита стиглим житом,
Що так сонячно сія під небесним німбом!
Україна – то сади, їх рясні щедроти,
То настояні меди у духмяних сотах!
Україна – то стіжки мов церковні зводи,
Україна – то стежки наших родоводів!
Україна – то Дніпро повен грай-водою,
Україна – то добро, творене тобою.
Україна – то отця мудрі настанови,
Україна – то серця, сповнені любовю!
Україна – то дитя на руках у мами,
То одвічні відкриття брам у світлі храми!
Україна – це і ти, це – і я, і всі ми
Осяванні з висоти Божими очима!
Вітання з Днем Незалежності України у віршах
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З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!
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