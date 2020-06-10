Президент України Володимир Зеленський 9 червня радився з міністрами, правоохоронцями та парламентарями. Говорили про наповнення державного бюджету та важливі кроки до відновлення економіки країни у післякризовий період.

Про перші кроки реалізації програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 розповіли на офіційному сайті глави держави.

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Зеленський передусім наголосив, що на тлі коронавірусної кризи у світі країни "запроваджують безпрецедентні програми стимулювання економіки".

Заможні країни витрачають мільярди доларів на підтримку вітчизняних виробників. Решта шукають нестандартні рішення заради забезпечення гідного місця у новій економічній реальності,

– сказав президент.

Які заходи впроваджують в Україні для підтримки економіки

Програма стимулювання економіки в Україні містить понад 230 конкретних заходів із визначеними виконавцями й термінами на 2020 – 2022 роки.

Ключові напрямки програми

Адаптивний карантин.

Стимулювання малого та середнього бізнесу.

"Доступні кредити 5 – 7 – 9%" та ще одна програма кредитування "Нові гроші".

Оптимізація податкового навантаження та адміністрування.

Яка ситуація із наповненням державного бюджету

З початку 2020 року ситуація з наповненням бюджету погіршилася через недобір податків та мит, а також і через запровадження масштабного карантину.

Міністр фінансів Сергій Марченко доповів, що, попри негативні тенденції в економіці через коронавірус, за травень 2020 року Україна отримала доходу на 100% від планового (мовиться про 64 мільярди гривень).

Завдання, передбачені державним бюджетом, будуть виконані. Крім того, ми передбачаємо можливість зменшення дефіциту державного бюджету,

– вважає очільник Мінфіну.

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