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Pro Evolution Soccer 2019: системні вимоги та трейлер гри від Konami

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Pro Evolution Soccer 2019: системні вимоги та трейлер гри від Konami
Pro Evolution Soccer 2019: системні вимоги та трейлер гри від Konami / Konami

До релізу футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019 залишилося трохи більше місяця. Студія Konami опублікувала офіційні системні вимоги для PC-версії гри.

Про це йдеться на офіційному сайті Konami.

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Офіційно гра була анонсована 9 травня 2018 року. Продюсером гри став Адам Бхатті, а коментаторами – Джим Беглін і Пітер Друрі. Слоган нової Pro Evolution Soccer 2019 звучить Feel The Power Of Football, що в перекладі означає – "Відчуєте міць футболу з грою PES 2019".

Мінімальні системні вимоги (роздільна здатність 1280 × 720):

  1. ОС: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (тільки 64-розрядні системи);
  2. Процесор: Intel Core i5-3470 або AMD FX-4350;
  3. Оперативна пам'ять: 4 ГБ;
  4. Відеокарта: GeForce GTX 670 (2 ГБ) або Radeon HD 7870 (2 ГБ);
  5. Версія DirectX: 11.0;
  6. Вільне місце на жорсткому диску: 30 ГБ.

Системні вимоги (роздільна здатність 1920 × 1080):

  1. ОС: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (тільки 64-розрядні системи);
  2. Процесор: Intel Core i7-3770 або AMD FX-8350;
  3. Оперативна пам'ять: 8 ГБ;
  4. Відеокарта: GeForce GTX 760 (4 ГБ) або Radeon R9 270X (4 ГБ);
  5. Версія DirectX: 11.0;
  6. Вільне місце на жорсткому диску: 30 ГБ.

Варто зазначити, що вихід Pro Evolution Soccer 2019 на території європейського регіону відбудеться 30 серпня цього року у версіях для Xbox One, PlayStation 4 і PC. Проте, чи варто купувати майбутній футбольний симулятор, дасть зрозуміти його офіційна демоверсія, яка вийде 8 серпня. У демо дадуть випробувати швидку гру в мережі, товариський матч поза мережею і кооперативний режим.

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Демо трейлер PES 2019 – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Ігри Японія
Джерело: 24 Канал
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