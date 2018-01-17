Про голодних та злих перевертнів в погонах

Під новий рік, слідчі поліції та прокурори вирішили непогано підзаробити. Підприємцю Тимофію Кохновичу працівники Голосіївського управління поліції Києва висунули нескромну пропозицію: він або заплатить кругленьку суму, або у нього будуть великі проблеми.

Слід відзначити, що сам Кохнович – уродженець Білорусі. В кінці 2000-х подалі від тамтешньої влади, Кохнович перебрався до України і минулого року Указом президента Порошенка навіть отримав українське громадянство. Але, знаючи походження підприємця, його викликали на допит слідчі української поліції і повідомили, що начебто отримали від білоруської сторони вимогу на його видачу режиму Лукашенка.

Втім, якщо Кохнович не хоче бути депортованим і опинитися в міцних обіймах білоруського КГБ, то за скромну винагороду у 300 тисяч доларів, слідчі української поліції готові забути про його існування. На що підприємець відповів відмовою. І ось тоді, просто під новий рік до будинку Кохновича під Києвом навідалися з обшуком більше двох десятків правоохоронців.

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Після чого, підприємця затримали за підозрою у незаконному зберіганні боєприпасів і відвезли до Голосіївського райвідділу поліції, де і тримали кілька днів. Але, на щастя, будинок Кохновича оснащений камерами відеспостереження не тільки зовні, але й в середині. І його адвокатам та журналісту Євгену Плінському вдалося відновити хід подій у будинку.

Як видно на відео з камер, разом з правоохоронцями до будинку зайшов невідомий, який по узгодженню з одним з керівників слідчої групи капітаном Тичиною дещо залишив у скляній вазі. І о диво, за кілька хвилин, працівники поліції, що проводили обшук, знаходять в цій вазі з десяток набоїв до пістолету, за що і затримують підприємця.

Пізніше, коли його доставлять до суду, прокурор Андрій Уздемір вимагатиме для Кохновича арешту на 40 діб для з’ясування потреби видачі підприємця правоохоронцям республіки Білорусь. Це при тому, що Кохнович, нагадаю вже є українським громадянином, а видавати своїх громадян іншим країнам, наша Конституція не дозволяє. Але хіба може якась Конституція бути проблемою для прокурора Уздеміра.

Це той самий прокурор, нагадаю, який під час Майдану вимагав від суду арешту для учасників акцій протесту. Його навіть звільнили в 2014 році за розправу над Майданівцями, але Уздемір не розгубився і через рішення рідного Солом’янсього суду Києва, куди він ходить як на роботу, відновився в прокуратурі. Ще й отримав зарплату за весь час звільнення. І ось тепер, як ми бачимо, прокурор цілковито перевиховався і штампує сумнівні державні обвинувачення не гірше, ніж в часи Януковича.

На щастя, ця святкова історія закінчилася добре. Але пов’язане це зовсім не з новорічною магією, а просто з широким суспільним розголосом, якого набув цей випадок. Через обурення в соціальних мережах та численні повідомлення в медіа, підприємця Кохновича суд звільнив з під варти. А прокуратура порушила проти працівників поліції, які переслідували підприємця, кримінальне провадження щодо перевищення влади та службових повноважень. По прокурору Уздеміру розпочата службова перевірка. Отож наразі щасливий фінал.

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Але, будьте певні, як тільки ця історія забудеться, а це станеться вже за кілька днів, перевертні в погонах знову вийдуть на полювання в пошуках здобичі. Безжальні та безкарні. Бо кожен капітан та кожен рядовий прокурор має покровителя в особі полковника, генерала, керівника прокуратури і аж до міністра внутрішніх справ та генпрокурора. То ж попереду ще тривала боротьба нас проти них. Єдине, що втішає, суспільство може таки в ній інколи перемагати.