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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Продовження карантину в Україні. Посада віце-прем'єра з питань реформ

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 22 квітня – уряд продовжив карантин до 11 травня, про це на засіданні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Все тому, що пік коронавірусу в Україні очікують на початку травня. Міхеїл Саакашвілі може стати віце-прем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля. Сам політик підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента Володимира Зеленського.

      Також у випуску: 

      Через карантин 70% компаній зараз заробляють лише половину прибутків, а ще 20% – узагалі третину. Такі дані озвучують в Європейській бізнес-асоціації. Підтвердження тому – бунти підприємців в різних регіонах України.

      Міністерство охорони здоров'я намагається закупити захисні костюми для лікарів майже вдвічі дорожче. Попри те, що на ринку є вигідніші пропозиції.

      Теги: Новини політики Новини України Міхеїл Саакашвілі Випуск новин
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