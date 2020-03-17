Pro новини: Законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Новий генпрокурор та міністр економіки

У випуску "Pro новини" за 17 березня – Верховна Рада підтримала призначення Ірини Венедіктової керівником Офісу генпрокурора. Також було обрано нового міністра економіки – Ігоря Петрашка. Нардепи ухвалили законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Одним із положень є адміністративна та кримінальна відповідальність за недотримання карантину, а також за умисне зараження інфекцією.

Також у випуску: В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19. В Іспанії за добі від коронавірусу померли 150 людей. З 18 березня припиняють роботу метро та залізничний транспорт.