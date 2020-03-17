Pro новини: Законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Новий генпрокурор та міністр економіки
У випуску "Pro новини" за 17 березня – Верховна Рада підтримала призначення Ірини Венедіктової керівником Офісу генпрокурора. Також було обрано нового міністра економіки – Ігоря Петрашка. Нардепи ухвалили законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Одним із положень є адміністративна та кримінальна відповідальність за недотримання карантину, а також за умисне зараження інфекцією.
Також у випуску:
В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19.
В Іспанії за добі від коронавірусу померли 150 людей.
З 18 березня припиняють роботу метро та залізничний транспорт.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі