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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Pro новини: Законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Новий генпрокурор та міністр економіки

      Випуск новин -

      У випуску "Pro новини" за 17 березня – Верховна Рада підтримала призначення Ірини Венедіктової керівником Офісу генпрокурора. Також було обрано нового міністра економіки – Ігоря Петрашка. Нардепи ухвалили законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Одним із положень є адміністративна та кримінальна відповідальність за недотримання карантину, а також за умисне зараження інфекцією.

      Також у випуску:

      В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19.

      В Іспанії за добі від коронавірусу померли 150 людей.

      З 18 березня припиняють роботу метро та залізничний транспорт.

       

       

      Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
      сьогодні
      Теги: Новини політики Новини України Ігор Петрашко Ірина Венедіктова Офіс генпрокурора Випуск новин
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