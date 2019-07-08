19:42
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Любомир Зубач
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Любомир Зубач

      Про телеміст з Росією і свиню на столі

      289
      Телеміст з Росією
      Телеміст з Росією / Колаж 24 каналу

      От і догрались ми, друзі – "Український" телеканал NewsOne та російський канал Росія-1 задекларували проведення спільного телемосту, щоб "поговорити".

      І нічого тут дивного. Бо це саме та ситуація, коли пусти свиню під стіл…

      В останні роки рупори російської пропаганди "вєщали" в Україні – а влада або робила вигляд, що нічого не відбувається, або ж виправдовувалась: їх чіпати не можна, бо у нас "свобода слова"… Тож подякуємо за цю ситуацію президентові Порошенку. Саме завдяки його діям такий телеміст став можливим.

      І хоча NewsOne під тиском суспільства вже дав задньої, але ж сама проблема нікуди не поділася і нема гарантії, що завтра-післязавтра про телеміст не заговорить ZIK чи 112-й. Тому саме час ввімкнути холодний розум і продумати, які запобіжники застосувати. Я, звісно, насамперед про юридичний бік справи.

      Ще буквально кілька днів тому лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявляв про необхідність націоналізувати українські телеканали, які розпочав скуповувати Медведчук (читай – Кремль). І це за повного потурання попередньої влади. І, на жаль, безперешкодно продовжив цю скупку й зараз.

      Те, що це не простий перерозподіл власності, було зрозуміло давно, а сьогодні це стає очевидним навіть сліпому.

      Бо ж російська пропаганда отримує прямий доступ до свідомості українських громадян. У часи війни такі речі є неприйнятними. І українська влада має реагувати згідно із законом та відповідно до вимог воєнної доцільності. Мета одна –захистити інформаційну безпеку країни.

      Важливо нагадати, що ще 4 жовтня 2018 року Верховна Рада України звернулася до РНБО про накладення санкцій телеканалів NewsOne та 112 Україна згідно з процедурою, передбаченою законом "Про санкції".

      Цим законом передбачено санкції, які раз і назавжди могли розв'язати цю проблему. Зокрема йдеться про:

      • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
      • обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
      • блокування активів – тимчасове обмеження права осіб користуватися або розпоряджатися належним їм майном.

      Щоб запровадити такі санкції, достатньо було рішення РНБО і підпису на відповідному указі тодішнього президента Порошенка. Але він цього не зробив, натомість виторгував лояльність цих телеканалів на період президентської виборчої кампанії.

      Свиня вже порядкує на столі. А ми досі вдаємо, що нічого страшного? Чи, може, не знаємо, як діяти? Ну то я підкажу як діяти законно і результативно.

      Президент України може дати два дні Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення, щоб провести позачергове засідання з розгляду питання протиправної діяльності телеканалу. За результатами засідання Нацрада має попередити телеканал про неприйнятність проведення "телемосту" з телеканалом країни-агресора та про можливі наслідки таких дій, оштрафувати у розмірі 25% ліцензійного збору.

      Якщо ж Нацрада укотре проігнорує, то:

      1. Президент України негайно скликає РНБО.

      2. РНБО застосовує санкції до телеканалів відповідно до закону "Про санкції". Зокрема, анулює ліцензію та блокує активи.

      3. А ще до Офісу Президента викликаємо на килим членів Нацради, призначених Президентом України, щоб відзвітували. Відтак – достроково припинити їх повноваження і призначити нових членів Нацради.

      4. Вже оновлений склад Нацради проводить відкритий конкурс на частоти, які до анулювання ліцензії використовували телеканали.

      Не так уже й складно, якщо є бажання зупинити ворога на інформаційному просторі.

      blog_ava
      У Раді зареєстрували законопроект про довічне ув'язнення для посадовців за корупцію
      сьогодні
      7619
      Автор: Любомир Зубач
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Телеміст Newsone і Росія24
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Больная планета
      сьогодні , 19:30 Больная планета
      Іван Яковина 52
      Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      сьогодні , 19:23 Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      Наталя Боднар 2497
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      441
      "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      сьогодні , 19:01 "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      Артем Овдієнко 308
      Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 15:19 Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      1607
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук