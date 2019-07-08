Про телеміст з Росією і свиню на столі

От і догрались ми, друзі – "Український" телеканал NewsOne та російський канал Росія-1 задекларували проведення спільного телемосту, щоб "поговорити".

І нічого тут дивного. Бо це саме та ситуація, коли пусти свиню під стіл…

В останні роки рупори російської пропаганди "вєщали" в Україні – а влада або робила вигляд, що нічого не відбувається, або ж виправдовувалась: їх чіпати не можна, бо у нас "свобода слова"… Тож подякуємо за цю ситуацію президентові Порошенку. Саме завдяки його діям такий телеміст став можливим.

І хоча NewsOne під тиском суспільства вже дав задньої, але ж сама проблема нікуди не поділася і нема гарантії, що завтра-післязавтра про телеміст не заговорить ZIK чи 112-й. Тому саме час ввімкнути холодний розум і продумати, які запобіжники застосувати. Я, звісно, насамперед про юридичний бік справи.

Ще буквально кілька днів тому лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявляв про необхідність націоналізувати українські телеканали, які розпочав скуповувати Медведчук (читай – Кремль). І це за повного потурання попередньої влади. І, на жаль, безперешкодно продовжив цю скупку й зараз.

Те, що це не простий перерозподіл власності, було зрозуміло давно, а сьогодні це стає очевидним навіть сліпому.

Бо ж російська пропаганда отримує прямий доступ до свідомості українських громадян. У часи війни такі речі є неприйнятними. І українська влада має реагувати згідно із законом та відповідно до вимог воєнної доцільності. Мета одна –захистити інформаційну безпеку країни.

Важливо нагадати, що ще 4 жовтня 2018 року Верховна Рада України звернулася до РНБО про накладення санкцій телеканалів NewsOne та 112 Україна згідно з процедурою, передбаченою законом "Про санкції".

Цим законом передбачено санкції, які раз і назавжди могли розв'язати цю проблему. Зокрема йдеться про:

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

блокування активів – тимчасове обмеження права осіб користуватися або розпоряджатися належним їм майном.

Щоб запровадити такі санкції, достатньо було рішення РНБО і підпису на відповідному указі тодішнього президента Порошенка. Але він цього не зробив, натомість виторгував лояльність цих телеканалів на період президентської виборчої кампанії.

Свиня вже порядкує на столі. А ми досі вдаємо, що нічого страшного? Чи, може, не знаємо, як діяти? Ну то я підкажу як діяти законно і результативно.

Президент України може дати два дні Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення, щоб провести позачергове засідання з розгляду питання протиправної діяльності телеканалу. За результатами засідання Нацрада має попередити телеканал про неприйнятність проведення "телемосту" з телеканалом країни-агресора та про можливі наслідки таких дій, оштрафувати у розмірі 25% ліцензійного збору.

Якщо ж Нацрада укотре проігнорує, то:

1. Президент України негайно скликає РНБО.

2. РНБО застосовує санкції до телеканалів відповідно до закону "Про санкції". Зокрема, анулює ліцензію та блокує активи.

3. А ще до Офісу Президента викликаємо на килим членів Нацради, призначених Президентом України, щоб відзвітували. Відтак – достроково припинити їх повноваження і призначити нових членів Нацради.

4. Вже оновлений склад Нацради проводить відкритий конкурс на частоти, які до анулювання ліцензії використовували телеканали.

Не так уже й складно, якщо є бажання зупинити ворога на інформаційному просторі.