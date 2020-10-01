Загроза для України та світу, – Кривонос про проблему води у Криму
Проблема постачання води до Криму – одне з найгостріших питань у міжнародних стосунках України та Росії. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос ствердив, що Росія ним спекулює.
Генерал збройних сил України ствердив, що РФ цікавить тільки розташування її військових баз, аеродромів, військових частин та складів, натомість аж ніяк не населення Криму. Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.
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За словами Кривоноса, проблема води – це одна з тих спекуляцій, які дозволяють росіянам підіймати певний градус у суспільстві.
Це загроза не тільки для України, а й для Європи та світу. На військових воду вони знайдуть, а на цивільних їм абсолютно наплювати,
– сказав генерал.
Постачання Україною води до Криму: що відомо
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році, постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.