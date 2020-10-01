Проблема постачання води до Криму – одне з найгостріших питань у міжнародних стосунках України та Росії. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос ствердив, що Росія ним спекулює.

Генерал збройних сил України ствердив, що РФ цікавить тільки розташування її військових баз, аеродромів, військових частин та складів, натомість аж ніяк не населення Криму. Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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За словами Кривоноса, проблема води – це одна з тих спекуляцій, які дозволяють росіянам підіймати певний градус у суспільстві.

Це загроза не тільки для України, а й для Європи та світу. На військових воду вони знайдуть, а на цивільних їм абсолютно наплювати,

– сказав генерал.

Зазначимо, що українська влада неодноразово заявляла про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова. Повне інтерв'ю зі заступником секретаря РНБО України Сергієм Кривоносом читайте згодом на 24 каналі.

Постачання Україною води до Криму: що відомо