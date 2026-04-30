У росіян тотальний дефіцит пального на Херсонщині після ударів по Криму

У російських військових на тимчасово окупованій частині Херсонської області виник дефіцит пального. Причиною називають удари Сил оборони України по паливній інфраструктурі в окупованому Криму.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", посилаючись на своїх агентів.

Що відомо про паливну кризу росіян?

За даними "АТЕ"», підрозділи армії Росії у районі Гола Пристань зіткнулися з гострою нестачею паливно-мастильних матеріалів. Партизани стверджують, що це стало прямим наслідком серії ударів по логістичних об’єктах окупантів, зокрема на території Криму.

Особливо відчутним, за їхніми даними, став удар по нафтобазі у Феодосія. Саме цей об’єкт відігравав важливу роль у забезпеченні російського угруповання на південному напрямку. Після ураження інфраструктури постачання пального значно ускладнилося, що вплинуло на мобільність військ.

Один із військовослужбовців угруповання Росії "Дніпро" повідомив про критичну ситуацію з паливом. За його словами, техніка фактично не використовується через нестачу ресурсів, а командування наказало максимально економити пальне. Військовим видають мінімальні обсяги, і точних термінів відновлення постачання немає. Окупанти намагаються розв'язувати проблему шляхом дрібних підвезень пального. Втім, такі дії не дозволяють повністю покрити потреби військ і лише тимчасово стабілізують ситуацію.

У "АТЕШ" наголошують, що атаки на паливну інфраструктуру мають відчутний ефект і впливають на боєздатність російських підрозділів. Також партизани заявили, що продовжують передавати Силам оборони України інформацію про маршрути постачання та місця зберігання пального окупантів.

Які ще проблеми мають росіяни на фронті?

Спроба весняно-літнього наступу Росії провалилася, а війська змушені перегруповуватися і навіть відступати на окремих ділянках фронту. За словами Івана Тимочка, ще кілька місяців тому російське командування розраховувало на глибоке просування вглиб української території та закріплення на нових рубежах. Однак ці плани були зірвані Силами оборони України, і тепер окупанти змушені змінювати підхід.

Тимочко наголошує, що сьогодні Росія намагається втримати хоча б поточний рівень інтенсивності бойових дій, але про масштабний наступ уже не йдеться. Щобільше, на окремих напрямках російські війська відходять, що свідчить про втрату ініціативи.

Він також звертає увагу, що ситуація впливає і на внутрішні настрої в самій Росії. За його словами, навіть проросійські військові блогери визнають провал наступу, а інформаційний простір наповнений песимістичними оцінками.

Водночас Росія намагається компенсувати військові невдачі іншими методами – зокрема, активізує інформаційний вплив і провокації всередині України.

За оцінкою експерта, нинішня ситуація має кілька ключових ознак:

російський наступ фактично зірваний

війська Росії змушені перегруповуватися на окремих ділянках

фіксується відступ

інтенсивність атак зберігається, але без проривів

Попри це, Росія все ще має ресурси для ведення бойових дій і може підтримувати певний рівень активності на фронті. Однак, як зазначає Тимочко, можливості для масштабного нарощування сил обмежені.