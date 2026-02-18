Грошей нема, все тріщить по швах: українські хакери перехопили матеріали з наради ОПК Росії

Українські хактивісти отримали технічний доступ до онлайн-засідання робочої групи Департаменту оборонно-промислового комплексу (ОПК) Мінпромторгу Росії. З цієї зустрічі вдалося отримати багато цікавої інформації щодо справжнього стану оборонки країни-агресорки.

Що обговорювали на нараді російські посадовці, у якому стані зараз військово-промисловий комплекс Росії та які проблеми містить – розповідає 24 Канал.

Чому взагалі російські посадовці скликали це зібрання?

Сама нарада відбулася ще 28 жовтня 2025 року у Москві. Українські активісти змогли отримати технічний доступ до цього засідання та отримати матеріали, які розкривають справжній стан російської оборонки.

Прикметно, що це було засідання робочої групи №2 Департаменту оборонно-промислового комплексу (ОПК) Мінпромторгу Росії. Ця робоча група відповідає за "реалізацію заходів щодо запобігання банкрутству стратегічних підприємств і організацій, а також організацій оборонно-промислового комплексу та підготовки проєктів рішень про подання до арбітражного суду заяв про визнання банкрутом стратегічних підприємств і організацій Департаменту ОПК Мінпромторгу Росії".

Головував на зустрічі директор Департаменту ОПК Андрій Перегудов, присутніми були також представники низки офіційних державних та судових органів країни-агресорки та директори підприємств, які входять до переліку оборонно-промислового комплексу Росії.

Тобто саме обговорення стосувалося наявних проблем у російському ОПК, які виникли через початок так званої "СВО", а саме фінансової ситуації, заборгованостей та банкрутства.

Що обговорювали росіяни на засіданні?

Представники підприємств, що виробляють зброю для російських військових, доповідали про проблеми, які в них зараз є.

Одне з обговорень стосувалося АТ "Центральний науково-дослідний інститут "Волна"" (Москва), що розробляє системи зв'язку та навігаційне обладнання для російських силових структур. Під час наради представники Мінпромторгу Росії обговорювали ситуацію із виплатою заробітної плати та виконанням державних контрактів на підприємстві.

Директор Департаменту ОПК Росії запитав керівництво підприємства про ситуацію із зарплатами та план погашення заборгованостей. Керівник інституту визнав, що проблеми почалися після початку повномасштабної війни проти України.

Ця проблема виникла після початку СВО. Ми отримали дуже велике замовлення - обсяги зросли приблизно у двадцять разів порівняно з періодом до війни. У 2023 році ми його виконали, але перебуваємо на третьому – четвертому рівні держконтрактів. Основний замовник, який нас підвів, – завод "Луч" в Осташкові. У 2023 році у нас було з ним 151 договір майже на 600 мільйонів рублів. З них оплачено лише близько 50, а за понад сотнею договорів платежі просто припинилися,

– розповів очільник "Волни".

Під час обговорення також з’ясувалося, що підприємство фактично залишилося без бухгалтерії, адже працівникам уже рік не видають заробітну плату. На це Андрій Перегудов порадив директору інституту "самому вчитися оформлювати платіжні відомості".

АТ "Центральний науково-дослідний інститут "Волна"" лишився без бухгалтерів: дивіться відео

Інше підприємство АТ "Бортові аеронавігаційні системи" (Москва), яке розробляє аеронавігаційне обладнання та системи управління повітряним рухом, також повідомило про проблеми з виплатами. Під час наради представник Мінпромторгу уточнив, чи продовжується робота компанії. На це директор відповів, що сам сидить без грошей.

"У мене також затримка заробітної плати", – сказав російський підприємець.

На підприємстві ТОВ "Опора Інжиніринг" (Тула), що займається виробництвом металоконструкцій, також підтвердили заборгованість із зарплат і значне скорочення персоналу.

Заборгованість із зарплати є, але підприємство продовжує працювати. На жаль, чисельність персоналу суттєво змінилася – ми втратили приблизно 40% працівників. Водночас зараз виконуємо виробничі завдання та отримуємо обігові кошти, зокрема й на оплату праці. Податкову заборгованість частково погашаємо, але не в тих обсягах, як хотілося б,

– сказав представник підприємства.

ВАТ "Балашихінський ливарно-механічний завод" (Балашиха), яке бере участь у виробництві компонентів для ракет Х-59 та авіаційних систем Росії, повідомило про критичний рівень боргів і ризик банкрутства.

"Ситуація із заборгованістю така: за єдиним податковим рахунком борг становить 808 мільйонів рублів, із них 273 мільйони – податки. Сьогодні відбувся суд щодо банкрутства підприємства. Необхідні кошти банку внесено, зараз ідеться про укладення мирової угоди з ВТБ. Основна проблема – заблоковані рахунки приблизно на 140 мільйонів рублів", – зазначив директор підприємства.

При цьому чиновники зазначили, що підприємство виконує державні оборонні замовлення та має десятки контрактів із Міноборони Росії.

Підприємство АТ "Тесла" (Москва), яке займається виробництвом приладів зв'язку та комп'ютерної техніки, фактично припинило роботу через масові звільнення. Представник Мінпромторгу Андрій Перегудов навів дані про борги із зарплат:

Перегудов: "За даними Роструду, заборгованість становить 25,5 мільйона рублів перед 289 працівниками".

Директор АТ "Тесла": "Ні, зараз уже немає майже 280 співробітників – у компанії залишилося лише 5 – 6 людей".

Перегудов: "Тобто 275 осіб звільнені. А обсяг заборгованості залишився?"

Директор АТ "Тесла": "Так, приблизно 25 мільйонів рублів".

АТ "Тесла" не може виплатити заробітні плати своїм працівникам: дивіться відео

Ще з цікавого, ТОВ "Торговий дім "Альфа-Комплект"" (Москва), який постачає радіоелектронні компоненти для підприємств оборонно-промислового комплексу, заявив, що погіршення фінансового стану сталося через багаторічні податкові перевірки.

Чому ТОВ "Торговий дім "Альфа-Комплект"" має проблеми із фінансуванням: дивіться відео

Які дані наводили російські оборонні підприємства щодо збитків?

Кожна доповідь директорів оборонних підприємств починалась із зазначенням суми бюджетної податкової заборгованості та по виплатах заробітних плат працівникам.

Загалом можна зробити висновок, що найбільший борг по заробітних платах має АО "Челябінський радіозавод "Полет"" – аж 89 мільйонів рублів. Без зарплат на цьому підприємстві лишилося 870 працівників, 96 з них вже звільнилися.

Під ліквідацію потрапили підприємства ТОВ "Спецшвейснаб" та АТ "Тесла".



Які борги перед бюджетом Росії та співробітниками мають підприємства російського ОПК / Таблиця надана 24 Каналу

Загальний бюджетний борг представлених підприємств склав 3,3 мільярда рублів, а перед працівниками – 200 мільйонів рублів.

Крім того, щоб дестабілізувати проведення заходу робочої групи щодо стану речей в російській оборонці, а також відвернути сили та засоби росіян на розв'язання внутрішніх проблем, відділ під кінець засідання ввімкнув трансляцію спеціально підготовленого відео, на якому транслювались удари українських дронів по російських об’єктах критичної інфраструктури.

Ці відео викликали негативну реакцію зі сторони директора Департаменту ОПК Андрія Перегудова та інших учасників.

Загалом із засідання Мінпромторгу Росії можна зробити очевидний висновок: ситуація з оборонно-промисловим комплексом ворога не є такою, як про неї кажуть російські пропагандисти. Компанії опиняються на межі банкрутства через борги перед державою та неможливість виплатити заробітні плати працівникам. Через це росіяни не хочуть працювати на цих підприємствах та звільняються.

Сам зміст обговорень показує все більше зростання внутрішньої кризи, яка безпосередньо впливає на виробничі процеси та виконання оборонних замовлень. І чим далі буде продовжуватися війна проти України, тим більше ситуація для ворога буде загострюватися.