Проблемы в архитектурно-строительном контроле требуют полного реформирования всей системы

Если в двух словах сказать о проблемах в системе государственного архитектурно-строительного контроля – то это непрозрачность и неэффективность контроля, низкое качество услуг и тотальная коррупция.

С прошлого года строительная отрасль показывает достаточно стабильное развитие и рост – хорошая тенденция. Но! Без эффективного контроля строительства и прозрачной разрешительной системы качественного развития отрасли быть не может. И это понимают все участники этого процесса. Именно поэтому реформирование ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) как и всей системы в целом назрело уже давно.

Читайте также: Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?

В начале этого года по поручению вице-премьер-министра и министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко была создана рабочая группа по реформированию системы архитектурно-строительного контроля. Кроме представителей Минрегиона в нее вошли представители самой ГАСИ, Госагентства по электронному управлению, Офиса эффективного регулирования, IDLO, TAPAS, "Разом проти корупції" и Конфедерации строителей Украины.

В первую очередь наша рабочая группа максимально проработала проблемы, которые существуют. Но это не исчерпывающий перечень и может дополняться.

Чтобы дискуссия не растянулась во времени – предложения собираем до 21 мая. Их можно предоставлять в письменном виде на почту [email protected] и [email protected] с пометкой "Предложения по реформированию ГАСИ".

Все изменения мы планируем делать открыто и при обязательном участии экспертов, участников строительной отрасли и общественности. Поэтому и просим присоединяться к этой совместной работе.

С перечнем наработанных проблем, требующих решения, по предложениям профильной рабочей группы, можно ознакомиться по ссылке здесь.

Чтобы вы еще добавили к списку проблем? Это действительно очень важно для отрасли. Поэтому работаем активно и конструктивно. Тогда все получится!

Читайте также: Что такое паевое участие в инфраструктуре населенных пунктов и почему это нужно отменить?