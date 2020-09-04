Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що компанія дружини лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука продає пальне в окупований Крим. Звідти товар доставляється в американський порт Х'юстон. Політолог Тарас Семенюк вважає, що це може стати початком великого розслідування не тільки в США, а й в Україні.

В ефірі програми "Про головне" на 24 каналі він зауважив, мовиться про те, що народний депутат займається бізнесом і фактично продає в окупованому Криму нафтопродукти. Відтак це є важливий аргумент для того, щоб зрозуміти – хто ж насправді і на чиєму боці стоїть цей нардеп.

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"Думаю, що це може бути початком великого розслідування. Ми знаємо, що в США ніхто просто так такі речі не пропускає", – відзначив політолог.

За його словами, контррозвідка, розвідка, ФБР працюють над тим, щоб вираховувати або незаконні оборудки, або бізнеси, які працюють і можуть шкодити національним інтересам Сполучених Штатів Америки.

Також він розповів, що наразі модель "бізнес as usual" (як зазвичай – 24 канал) – це є доволі комфортна модель роботи не тільки проросійських політиків в Україні, але й загалом у всьому світі. Наприклад, питання "Північного потоку-2".

Ми дуже часто порушуємо його і на європейському рівні. Але бачимо, що Німеччина навпаки захищає цей мегапроєкт, тому що в цьому передбачає, як-то кажуть, цю модель as usual, яка дещо відрізняється від позиції Німеччини щодо Донбасу і Криму,

– пояснив Тарас Семенюк.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2": що відомо Росія на 93% добудувала газопровід Nord Stream 2. Він потрібен РФ для того, щоб здійснювати постачання газу до ЄС в обхід України.

У разі завершення будівництва "Північного потоку-2" Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.

Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів на рік.

Зараз роботи щодо спорудження газопроводу тимчасово зупинили через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року. Однак Росія вже заявила про намір добудувати газопровід до кінця 2020 року.

Чи вплине цей скандал на рейтинги ОПЗЖ