Заступник голови державної думи Росії Олександр Бабаков зробив несподівану заяву щодо продажу російської нафти Китаю. Політик розкритикував підхід, із яким Москва ставиться до збуту "чорного золота" Пекіну.

Заяву Олександра Бабакова помітили аналітики проєкту InformNapalm.

Чому у Держдумі розкритикували підхід до продажу нафти Китаю?

Бабаков розкритикував підходи до продажу російських енергоресурсів. За словами політика, багато хто радіє зростанню цін на нафту і газ, адже це дозволяє поповнювати бюджет, але у всьому цьому, на думку політика, є каверза.

"Чому сьогодні, коли ми спостерігаємо колосальні коливання цін і на нафту, і на газ, багато хто мало не молиться на це і каже: "Ну ось, нарешті сьогодні ми поповнимо наш бюджет грошима". Хочу звернути вашу увагу, що досі існує бюджетне правило, яке передбачає, що ми продаємо ту саму нафту і газ – а це невідновлювальні природні ресурси – і міняємо їх на гроші, частина з яких повертається не товарами та послугами, а "фантиками" у вигляді раніше доларів та євро, а тепер юаня", – сказав він.

Заступник голови держдуми Росії додав, що, "попри повагу до Китаю, така модель не відповідає нинішнім інтересам Росії".

Ми що, не розуміємо, що це не відповідає нашим сьогоднішнім інтересам? У нас є вибір – ці гроші вкладати в енергетику, дороги, житло, соціальну сферу. А ми обираємо шлях фінансування інших економік,

– заявив Бабаков.

Аналітики InformNapalm зазначили, що про Бабакова згадали не випадково. Ще у 2023 році міжнародна розвідувальна спільнота публікувала аналіз листувань його канцелярії – BabakovLeaks.

Аналітики отримали цікаві дані щодо Олександра Бабакова / Фото InformNapalm

Чи отримає Росія вигоду з продажу нафти на тлі бойових дій на Близькому Сході?