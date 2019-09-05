Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "На грани ядерной катастрофы".

1. У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Асана Яникова обострились проблемы с желудком. Политузник не может нормально принимать пищу и не получает медицинской помощи, сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов. По его информации, в знак протеста четверо заключенных тоже отказались от пищи.

2. Осужденный на 14 лет узник Кремля Владимир Дудка сообщил адвокату, что состояние его здоровья ухудшается. У него язва желудка и проблемы в области урологии, однако медицинская помощь не оказывается должным образом.

3. Послы Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против россии за аннексию Крыма. Официально об этом объявят на следующей неделе.

4. Путин назвал "странным" то, что Япония не выдает визы жителям Крыма. Путин не в курсе, что жители Крыма спокойно получают визы в украинские паспорта, а также, являясь гражданами Украины, пользуются безвизом со странами ЕС? Так скорее скажите ему об этом!

5. Оккупанты изъяли часы Rolex (стоимостью 13,3 тыс. евро) у гражданина Украины при въезде в Крым. Говорят, что надо было задекларировать. Ну, как отдохнул в зоне?

6. Колонны военной техники оккупантов рассекают улицы Керчи, создавая аварийные ситуации на дорогах. Пока не стреляют…

Крым. Колонны военной техники оккупантов рассекают улицы Керчи, создавая аварийные ситуации на дорогах. Пока не стреляют... ВИДЕО > https://t.co/eQhSO7SYaV и статья пропагандонов > https://t.co/izFJhEjd2J pic.twitter.com/8uvHQhNiDT — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 5. září 2019

7. Некоторым жителям Керчи стало жутковато:

"Жутковато видеть отряд детей, тем более бОльшее число которых являются девочками, на улицах города, вышагивающих колонной. Мы к чему-то готовимся? И вообще, им не жарко? Выглядит не подходяще для такой жаркой погоды".

Комментарии: "(Из россии пишет) А что вас не устраивает? Дети заняты нормальным делом. Не лазят под заборами с сигаретой и пивом. А вы, автор, как проводите досуг?", "Это ненормальное дело, а самое пустое, какое можно придумать. Я не хочу, чтобы рядом воспитывали вооруженных отморозков", "Че хорошего? У детей должно быть детство нормальное. Нахер бесплатные кружки и секции – давайте детям засерать голову с детства и готовить к войне", "Не чудите! Сегодня в Аджимушкае они стояли на посту! Было очень торжественно и очень органично", "Ну, раз родители с удовольствием свою детвору в Юнармию вписывают, то с удовольствием и в Сирию должны отправлять. Инкубатор, ети его… Бабы нарожают", "Дикий милитаризм и фашизация", "Гитлерюгенд на новый лад", "Когда толпа организованная, ей легче управлять! Учат с детства", "Подготовка мяса на убой", "В стране учителей да медиков не хватает, а выращивают ментов да вояк", "Нечто подобное Гитлер практиковал".

Крым. Жителям Керчи стало жутковато, глядя на бесконечные отряды Пютлерюгенда, вышагивающие по улицам оккупированного города. Видят аналогию с нацистской Германией и Гитлером. pic.twitter.com/z1zciOUUHS — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 5. září 2019

8. Оккупанты заявили, что Крым будет участвовать в "послевоенном восстановлении Сирии". Кроме того, оккупанты продолжат вывозить в Сирию крымское зерно, а также начнут поставки нефтепродуктов. Террористы и военные преступники всех стран, объединяйтесь под флагом россии!

9. Правительство оккупантов и банк ВТБ целенаправленно банкротят севастопольский судоремонтный завод "Южный Севастополь", собственники которого радостно встречали оккупантов в 2014 году, ожидая манны небесной. Но вор приходит только для того, чтобы отнять.

10. Вопреки обещаниям засланного путиным в Севастополь оккупанта Развожаева, севастопольский порт начал увольнять работников. Ранее сообщалось, что увольнения перенесли на "послевыборный" период. В рамках процветания в родной говени, работу должны потерять около 120 человек.

11. В крымских школах требуют письменное заявление на "отказ от обучения на родном языке". Обучение только на русском. Ну, в общем, или отказ, или нах из школы, так как "для Вас одного обучение делать не будут". И так работают с каждым, кто не против изучать украинский.

12. Вчера в Ялте коммуняки вместе с пропагандоном Сардыко митинговали против покращень говени. На этот раз Сардыко рвется в "депутаты".

Ялта

Сардырко против "мэра" митинговал

Потому что он кандидат теперь!

Сам в этом мерзком горсовете заседать хочет! pic.twitter.com/3nWn9cJv5S — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 4. září 2019

13. Всего за один год реки и водохранилища оккупированного Крыма стали существенно грязнее – в их водах обнаружены химические вещества. Такие данные содержатся в докладе Министерства природы оккупантов "О состоянии и об охране окружающей среды".

14. Эрдоган назвал "неприемлемой" ситуацию, когда Турция и другие развивающиеся страны не имеют права иметь ракеты с ядерными боеголовками.

P.S. Я очень хорошо понимаю президента Турции и другие страны, желающие обзавестись ядерным оружием. 5 декабря 1994 года Украина отказалась от второго по величине ядерного арсенала в мире, подписав Будапештский меморандум, в котором говорится, что США, Великобритания и россия "подтверждают Украине свое обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины", а также "подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины". Через 20 лет после подписания меморандума россия напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала часть Луганской и Донецкой областей, убив тысячи людей, миллионы – превратив в беженцев, разрушив сотни населенных пунктов и тысячи предприятий. Пока не будет восстановлена международно признанная государственная граница Украины, мир будет находиться на грани ядерной катастрофы. Потому что любой условный "Ким Чен Ын" будет тыкать пальцем в сторону Крыма, помня о том, что если бы у Украины было ядерное оружие, то россия не посмела бы вторгаться на территорию нашего суверенного государства. Страх цивилизованного мира перед распространением ядерного оружия лично для меня является уверенностью в том, что рано или поздно российский оккупант уберется с украинской земли. Если этого не произойдет, то ядерная катастрофа неизбежна.

Читайте предыдущий дайджест: Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша