Схему викрили працівники Суворовської окружної прокуратури Одеси. Підроблені сертифікати розповсюджували на території міста.

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Хто був залучений до злочину

Схемою займалась лікарка одного з Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста Одеси. Вона залучила посередника. Саме ця людина отримувала гроші від замовника та передавала їй.

Як працювала схема

Лікарка не робила щеплення, однак пацієнтів вносила до електронної медичної системи HELSI. У такий спосіб COVІD-сертифікат автоматично генерувався у Дії. Водночас паперовий сертифікат отримували у посередника.

Відомо, що один такий сертифікат, зроблений у незаконний спосіб, коштував 2 тисячі гривень.

Помешкання та місця роботи людей, що були залучені до схеми, обшукали. Вилучили мобільні телефони, у яких є листування із клієнтами. Також банківські картки, на які надходили гроші, оргтехніку та медичну документацію, у якій є записи про псевдовакцинацію.



Місце роботи та помешкання причетних до схеми обшукали / Фото Одеської обласної прокуратури

Важливо! В Україні за використання підробки загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років.

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