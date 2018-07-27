Продюсер "Секс і місто" зізнався, чи варто чекати на продовження фільму

Кінопродюсер Даррен Стар, який став сценаристом і продюсером проекту "Секс і місто" прокоментував чутки про вихід третьої частини фільму про чотирьох незаміжніх жінок з Мангеттену.

Про це повідомляють на Entertainment Tonight.

За його словами у нещодавньому інтерв’ю, все можливо, якщо самі актриси матимуть на це час.

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Давайте для початку дочекаємося, коли Синтія Ніксон стане губернатором, а потім подивимося, наскільки це можливо. Напевно, потім вона захоче відпочити або щось в цьому роді? Взяти перерву від управління великим штатом Нью-Йорк і знятися у фільмі? Я не знаю! Але зараз я не став би говорити про це серйозно,

– відповів продюсер проекту.

Варто додати, що в разі можливого виходу стрічки, одна з героїнь фільмів та серіалу Кім Кетролл, ймовірно, відмовиться від зйомок, оскільки декілька місяців тому вона залишала в мережі неоднозначні заяви про незрозумілу ворожнечу з екс-колегою по знімальному майдачинку Сарою Джесікою Паркер.