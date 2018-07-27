13:09
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

Продюсер "Секс і місто" зізнався, чи варто чекати на продовження фільму

44 Читать новость на русском
"Секс і місто"
"Секс і місто" / www.imdb.com

Кінопродюсер Даррен Стар, який став сценаристом і продюсером проекту "Секс і місто" прокоментував чутки про вихід третьої частини фільму про чотирьох незаміжніх жінок з Мангеттену.

Про це повідомляють на Entertainment Tonight.

За його словами у нещодавньому інтерв’ю, все можливо, якщо самі актриси матимуть на це час.

Читайте також: Серіал "Секс і місто" отримає продовження

Давайте для початку дочекаємося, коли Синтія Ніксон стане губернатором, а потім подивимося, наскільки це можливо. Напевно, потім вона захоче відпочити або щось в цьому роді? Взяти перерву від управління великим штатом Нью-Йорк і знятися у фільмі? Я не знаю! Але зараз я не став би говорити про це серйозно,
– відповів продюсер проекту.

Варто додати, що в разі можливого виходу стрічки, одна з героїнь фільмів та серіалу Кім Кетролл, ймовірно, відмовиться від зйомок, оскільки декілька місяців тому вона залишала в мережі неоднозначні заяви про незрозумілу ворожнечу з екс-колегою по знімальному майдачинку Сарою Джесікою Паркер.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
сьогодні, 13:01 Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
Ірина Лаб'як 410
Венесуэльское будущее для России и Путина
сьогодні, 12:02 Венесуэльское будущее для России и Путина
Злой Одессит
Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
сьогодні, 11:01 Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
Тетяна Бучок 1079
Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
сьогодні, 10:00 Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
7588
Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
сьогодні, 09:01 Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
Уляна Корицька
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук