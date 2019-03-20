Проект Бойка, як єдиний шанс для Порошенка виграти другий тур, здувся, – політолог

Принаймні, в його первісному вигляді, тому що при рейтингу менше 10% (це останні дані, до речі), навіть наблизитися до другого туру лідера ОП ЗЖ не вдасться.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише політолог Данило Богатирьов.

"Тепер Банковій залишається єдиний більш-менш пристойний варіант (дарую цю ідею БПП, якщо пан Гринів ще не прорахував цього сценарію, в чому я особисто дуже сумніваюся): до другого туру потрапляють Тимошенко і Порошенко, а тут знову з'являється наш "опозиційний "Юрій з вишками і заявляє про свою підтримку Тимошенко. І все це під соусом "хто завгодно, тільки не другий термін для Папи", – написав він.

Однак на думку експерта, такий маневр однозначно вб'є любов патріотично налаштованої частини електорату до Тимошенко і подарує Папі крісло на другий термін.

"Хитро? Було б, якби люди залишалися як і раніше на рівні "моя хата з краю", але це давно не так. Український електорат сильно змінився за останні кілька років. Настільки змінився, що такий "фуфел" може проковтнути тільки людина, з абсолютно одурманеним "армією, мовою, вірою" поглядом. Пора прокидатися, чи не так?", – закликав Данило Богатирьов.