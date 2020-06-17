Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з другої спроби підтримав оновлену програму дій уряду.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написала нардепка Євгенія Кравчук. Окрім цього, підтримали пропозиції профільного міністра Олександра Ткаченка щодо плану порятунку креативних індустрій.

До слова Уряд Шмигаля схвалив нову програму власних дій: що вона передбачає

Що передбачає оновлена програма уряду

Оновлена програма Кабміну стала ґрунтовнішою, розповів Василь Мокан в коментарі 24 каналу. Ключові напрямки – це економіка:

перезапуск промислового сектору;

реформування транспорту та інфраструктури;

розвиток міжнародної торгівлі;

спрощення отримання допомоги з безробіття.

Також в програмі роблять акцент на диджиталізації. Ставлять амбітну мету – усі послуги, а це дві сотні, перевести в онлайн. Половина вже має з'явитися в інтернет-форматі впродовж року. Також і усі ліцензії бізнес зможе отримати в декілька натискань. А галузь IT має формувати 10% ВВП.

"Пріоритет, щоб стали доступними електронні послуги, щоб з'явилася інфраструктура, щоб громадянам ці послуги стали доступними через покриття інтернетом. І ще один пріоритет – це те, щоб громадяни мали відповідні навички і знання, як цими послугами користуватися", – зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Реакція депутатів

Хоч документ став суттєво більшим, на якість це не вплинуло, зазначив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк. Мовляв, дороговказ більше нагадує твір на вільну тему. За основними ж напрямками, наприклад, корупція, не прописують спосіб втілення амбітних завдань.

Це вже курсова робота студента, де загальні фрази, покращити, запровадити, ініціювати, але без жодної суті,

– пояснив Железняк.

У монобільшості ще теж не вирішили, чи підтримувати програму дій уряду. Адже документ суперечить вимогам МВФ, які прописані в меморандумі. Так уряд хоче підтримувати українську промисловість. Але водночас, за зобов'язаннями перед кредиторами, ми не можемо надавати пільги галузі.

"В програмі уряд бере на себе зобов'язання створювати вільні економічні зони, в меморандумі від вільних економічних зон ми відмовляємося. В програмі йде мова про підтримку вітчизняних споживачів енергоносіїв, в меморандумі ми говоримо про вільне ціноутворення", – сказав голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Більше про оновлену програму дій уряду дивіться у сюжеті 24 каналу: