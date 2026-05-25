Шквальний вітер та дощі: в яких регіонах України оголосили штормове попередження

У вівторок, 26 травня, більшість регіонів України накриє негода. Синоптики попереджають про значні пориви вітру.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Які регіони накриє негода?

У більшості регіонів України вдень 26 травня прогнозують пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності – це свідчить про ускладнення погодних умов.

Зауважимо, що штормове попередження не поширюється лише на Закарпатську область, де небезпечних поривів вітру не очікується. Там температура повітря може сягнути +27 – +29 градусів.



Штормове попередження 26 травня / Карта Укргідрометцентру

Втім, синоптики зауважують, що попри шквальний вітер та хмарність вдень у більшості регіонів збережеться тепла погода.

На Заході України, зокрема у Львові, Рівному, Луцьку та Франківську температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла.

Такі ж температурні показники спостерігатимуться й в Центрі України – у Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Полтавській областях.

На Півдні температура сягне позначки +27 градусів, тоді як на Сході – +18 – +25.

Прохолодніше буде на Півночі, мовиться про Чернігів та Суми. Там повітря прогріється лише до +16 – +19 градусів.

Де чекати дощову погоду?

Синоптики попереджають про можливі опади у вигляді дощів на північному сході та сході країни – у Чернігівській, Сумській, Харківській, частково Донецькій та Луганській областях.

Тоді як на решті територій спостерігатиметься хмарна чи мінливо хмарна погода, місцями із проясненнями.

Раніше повідомлялося, що протягом найближчого тижня в Україні прогнозується поступова зміна температурного режиму. Спочатку погода відповідатиме сезонним нормам, однак згодом температурні показники можуть опуститися нижче середніх значень для цього періоду.