Більшість регіонів накриють дощі, грози та шквальний вітер: прогноз погоди на 27 травня

У середу, 27 травня, в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами в різних регіонах. Водночас температура повітря залишатиметься помірно теплою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Як зміниться погода 27 травня?

У середу синоптики прогнозують мінливу хмарність та нестійкі погодні умови.

Загалом, упродовж доби в більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, тоді як на Прикарпатті, в центральних та південних областях місцями можливі грози.

Вітер 27 травня переважатиме західного та північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Водночас синоптики попереджають, що вдень можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, тоді як удень – +18…+23, а на Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +23…+28 градусів.

Важливо! Укргідрометцентр попереджає про І рівень небезпечності (жовтий) по всій Україні. Це пов'язано із сильними поривами вітру до 15 – 20 метрів на секунду та грозами у центральних, південних областях та на Прикарпатті. Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температура повітря у великих містах

Київ +21...+23;

Ужгород +25...+27;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +22...+24;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +22...+24;

Луцьк +20...+22;

Рівне +20...+22;

Житомир +20...+22;

Вінниця +22...+24;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +22...+24;

Чернігів +20...+22;

Суми +18...+20;

Полтава +20...+22;

Дніпро +20...+22;

Запоріжжя +25...+27;

Донецьк +20...+22;

Луганськ +17...+19;

Харків +18...+20.



Прогноз погоди на 27 травня / Укргідрометцентр

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут.



Зауважимо, найближчим часом на території України очікується зниження температури повітря. Синоптики прогнозують, що температурні показники можуть опуститись щонайменше на 4 – 6 градусів. Разом із тим, на країну насуваються опади у вигляді дощу та грози.