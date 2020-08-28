Погода в Україні у суботу, 29 серпня, буде теплою та сонячною. Така погода потішить українців в останні дні літа. У деяких регіонах України стовпчики термометрів покажуть +30...+32 градуси.

Найтепліше буде у Чернівцях, тоді як холоднішу погоду варто очікувати у Сумах та Чернігові. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Важливо Якою буде погода восени: прогноз синоптика

На Західній Україні буде найтепліше, синоптики прогнозують +28...+30 градусів. Опадів не очікується. Схід нашої країни також буде насолоджуватися сонцем та теплом. Температура повітря триматиметься на рівні +25...+27 градусів.