Прогноз погоди на 29 серпня: тепло повертається в Україну
Погода в Україні у суботу, 29 серпня, буде теплою та сонячною. Така погода потішить українців в останні дні літа. У деяких регіонах України стовпчики термометрів покажуть +30...+32 градуси.
Найтепліше буде у Чернівцях, тоді як холоднішу погоду варто очікувати у Сумах та Чернігові. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні буде найтепліше, синоптики прогнозують +28...+30 градусів. Опадів не очікується. Схід нашої країни також буде насолоджуватися сонцем та теплом. Температура повітря триматиметься на рівні +25...+27 градусів.
Найсвіжіше буде на Півночі України: +24...+26 градусів. Сонце там інколи ховатиметься за хмарами, однак опадів не прогнозують. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +27...+29 градусів.
У Києві буде сухо та малохмарно, +26...+28 градусів.
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Температура повітря в містах України у суботу, 29 серпня:
Ужгород – +28...+30
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +28...+30
Чернівці – +30...+32
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +26…+28
Вінниця – +30...+32
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +26…+28
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +26…+28
Прогноз погоди в Україні на суботу, 29 серпня / Фото Укргідрометцентру