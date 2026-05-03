Потепління до +25 і заморозки вночі: якою буде погода в Україні 4 травня

У понеділок 4 травня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, лише на південному сході можливий дощ. Водночас вночі подекуди прогнозують заморозки, а вдень температура підніметься до +25 градусів.

Значних опадів не прогнозується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні?

У понеділок, 4 травня, в Україні прогнозують мінливу хмарність. У більшості регіонів опадів не очікується, однак у південно-східній частині країни вдень можливий дощ.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду, а на південному сході – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Удень місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 3 – 8 градусів тепла, на сход – 1 – 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту в окремих регіонах можливі заморозки до 0 – 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 14 – 19 градусів тепла, а на заході та півночі – до 20 – 25 градусів тепла.

Що варто очікувати столиці?

У Київській області та столиці також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер слабкий – 3 – 8 метрів за секунду. Уночі температура по області коливатиметься в межах 3 – 8 градусів тепла, вдень підніметься до 20 – 25 градусів тепла.

У Києві вночі прогнозують 6 – 8 градусів тепла, а вдень – 23 – 25 градусів тепла.

Якою буде погода у великих містах?

Київ +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +22...+24;

Луцьк +24...+26;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +20...+22;

Одеса +18...+20;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +17...+19;

Чернігів +22...+24;

Суми +20...+22;

Полтава +17...+19;

Дніпро +16...+18;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +17...+19;

Харків +17...+19.



Погода в Україні / карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні найближчим часом?

У період з 3 по 5 травня в Україні переважатиме суха та спокійна погода без істотних опадів. Така синоптична ситуація зумовлена підвищеним атмосферним тиском, який стримує розвиток небезпечних погодних явищ. Найближчими днями не прогнозують ані пилових бур, ані сильного вітру, тож погодні умови загалом будуть сприятливими.

Водночас єдиним фактором, який може становити певну небезпеку, залишаються заморозки. За прогнозами синоптиків, вони поступово слабшатимуть і можуть припинитися вже в ніч на 3 травня. Після цього в Україні очікується поступове підвищення температури повітря.

Зокрема, у період з 4 по 7 травня в денні години повітря прогріється до 18 – 23 градусів тепла, що свідчитиме про відчутне потепління та наближення більш стабільної весняної погоди. Водночас синоптики нагадують, що заморозки у квітні та травні не є аномальним явищем для України й інколи можуть спостерігатися аж до середини травня, особливо вночі та в низинних місцевостях.