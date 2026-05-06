Спека до +30, подекуди дощ та грози: якою буде погода 7 травня
У четвер, 7 травня, в Україні очікується тепла погода із мінливою хмарністю та переважно без опадів. Лише на заході можливі короткочасні дощі та місцями грози.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Як зміниться погода 7 травня?
За прогнозами синоптиків, 7 травня на території України очікується хмарна погода із проясненнями, однак буде тепло.
У більшості регіонів істотних опадів не передбачається. Однак у західних областях удень можливі невеликі дощі, подекуди прогнозують грози.
Вітер буде переважно південно-західного напрямку, швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. У західних регіонах вдень очікуються пориви до 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів, удень сягатиме 25 – 30 градусів. Водночас на півдні та південному сході країни буде дещо прохолодніше вночі 7 – 12, а вдень 20 – 25 градусів.
Якою буде температура в велкиих містах?
- Київ +27...+29;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +25...+27;
- Івано-Франківськ +25...+27;
- Тернопіль +25...+27;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +25...+27;
- Луцьк +25...+27;
- Рівне +26...+28;
- Житомир +27...+29;
- Вінниця +27...+29;
- Одеса +22...+24;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Сімферополь +20...+22;
- Кропивницький +27...+29;
- Черкаси +27...+29;
- Чернігів +26...+28;
- Суми +26...+28;
- Полтава +27...+29;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +23...+25.
Яка температура повітря буде в обласних центрах 7 травня / Фото Укргідрометцентр
Цікаво, 5 травня у Львові було зафіксовано найвищу температуру з 1969 року. 80 років температура повітря у цей день не сягала більше ніж 27,1 градуса тепла. Тоді як у 2026 році показники на термометрах показали позначку +27,4 градуса.
Яка погода буде найближчим часом?
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зауважила, що виникнення заморозків на території України малоймовірне – у в Україні наразі переважає тепліша повітряна маса. Навіть нічні температури в Україні наразі почали підвищуватись.
Температура вночі коливатиметься від +8 до +15 градусів, вдень – +19 – +26 градусів, місцями до +30 градусів. Ці показники відповідають кліматичній нормі, хоч місцями можуть перевищувати її на кілька разів.
З 7 по 10 травня очікуються короткочасні дощі та туман у деяких регіонах України, однак навіть попри це температура повітря суттєво не знизиться.