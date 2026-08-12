Сильна спека відступила разом з опадами: прогноз погоди на найближчі дні

Найближчими днями на погоду в Україні впливатиме новий антициклон. Переважатиме суха та сонячна погода, однак температурний фон залишатиметься помірним.

Найсвіжіша погода очікується уночі. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Яку погоду очікувати найближчими днями?

За прогнозом синоптиків, 13 – 15 серпня по території країни опадів не очікується. Погоду визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості регіонів буде сонячно та сухо.

Вітер переважатиме північно-західний, 5 – 12 метрів за секунду. Водночас у суботу, 15 серпня, на Заході країни він зміниться на південно-східний.

Температура повітря у нічні години становитиме +8...+16 градусів. У південних областях буде дещо тепліше – до +19 градусів.

Удень повітря прогріється до +21...+28 градусів. Найвищі температурні показники очікуються на Закарпатті, де стовпчики термометрів сягнуть +30...+32 градусів.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха пояснювала, що новий антициклон буде не такий спекотний, як минулого тижня, адже повітря надходитиме частково з Півночі.

Водночас синоптики бачать передумови для підвищення температури повітря після вихідних.