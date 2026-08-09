Без сильної спеки: з якої погоди розпочнеться наступний тиждень

Наступний тиждень в Україні розпочнеться з переважно спокійної погоди. Температура повітря буде близькою до звичних для серпня значень, а місцями очікуються опади.

Про це начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила в коментарі "РБК-Україна".

Якою буде погода надалі?

За прогнозом, наступного тижня погоду переважно визначатиме антициклон – область підвищеного атмосферного тиску. Тому в більшості регіонів опадів не очікується.

Короткочасні дощі та грози можливі 11 серпня лише місцями у західних та північних областях. Це пов'язано з проходженням там невеликого малоактивного атмосферного фронту.

За словами синоптикині, сильної спеки наступного тижня не очікується. Температурний фон відповідатиме типовим серпневим показникам, а саме буде +15...+22 градуси уночі та +27...+33 градусів удень. Причому 11 та 12 серпня найвищі показники можливі саме на Півдні та Сході.

Весь наступний тиждень – буде досить спокійний, без опадів практично (у більшості регіонів). Ось із такими значеннями температури – "стандартними" – можна сказати, для серпня,

– уточнила Птуха.

До слова, наразі погоду в Україні визначає атмосферний фронт. До 9 – 10 серпня він відійде через східні регіони країни. Однак на південному сході у неділю все ж можливі короткочасні дощі та грози.