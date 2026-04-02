Квітень із сюрпризами: найближчими днями грози і штормовий вітер пройдуться Україною

Найближчими днями різких змін погоди в Україні не очікується: опади поступово відступатимуть, однак упродовж двох діб погоду ще визначатиме зона зниженого атмосферного тиску. На північному сході країни місцями також можливі грози.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Якою буде погода в Україні?

Іван Семиліт розповів, що в західних областях, а з 5 квітня і на більшій частині території України, встановиться суха погода під впливом антициклону з південного заходу.

Водночас у нічні та ранкові години, зокрема 3 квітня, у центральних і південних регіонах можливі тумани через підвищену вологість повітря.

Також ми очікуємо, що в нас будуть грози, тому громадянам варто бути уважними та обережними, перевіряти безпекову ситуацію, оскільки, що це можуть бути не лише грози, але і загроза від наших неприємних сусідів,

– додав Семиліт.

Щодо температурних значень, у найближчі три доби в Україні очікується стабільна ситуація. У ніч на 3 квітня буде +5…+10 градусів, а вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +13…+18 градусів.

У ніч на 4 квітня істотних змін не прогнозується, однак у західних областях через зменшення хмарності приземний шар повітря може охолоджуватися до +1…+6 градусів. Денні температури також дещо різнитимуться: у більшості регіонів збережеться +13…+18 градусів, тоді як на заході – +13…+16.

У неділю, 5 квітня, за словами синоптика, до території України надійде поле підвищеного атмосферного тиску, тож очікується більше сонячних прояснень та погода без опадів.

Іван Семиліт також попередив про пориви північно-західного вітру до 15 – 20 метрів за секунду у більшості областей, за винятком західних регіонів та Криму.

Чого чекати від погоди в квітні?