Прогноз погоди на 27 липня: спека та дощі очікуються по всій Україні
Погода в Україні у п'ятницю, 27 липня, буде вологою та спекотною. Грози із градом та посилення вітру слід очікувати на Вінничині та Одещині. На решті території – короткочасні дощі. По всій Україні очікується спека – до +33 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Циклонічний характер погоди залишається: у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Одещині завтра пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи з градом. Під час грози слід очікувати істотне посилення вітру,
– прогнозує метеоролог.
За словами Діденко, у східних регіонах найближчої ночі очікуються дощі, а ось вдень, 27 липня, – переважно без опадів. У центральних регіонах – місцями локальні дощі, вдень 27 липня у Дніпрі, Полтаві та їхніх районах буде переважно сухо.
По всій території України очікується спека: +25...+30 градусів. Найспекотніше – у південних та східних областях, стовпчики термометра там піднімуться до +28...+33 градусів.
У Києві 27 липня – короткочасні дощі з грозами, подекуди зливи та град. Температура повітря підвищиться до +28...+30 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 27 липня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +26...+28
Рівне – +26...+28
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +32...+34
Харків – +30...+32
Київ – +27...+29
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 27 липня, від Укргідрометцентру