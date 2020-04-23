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      Програма відновлення економіки ЄС після коронавірусу складе 2 трильйони євро

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      На відновлення економіки ЄС після коронавірусу треба 2 трильйони євро / Eurodiaconia

      Європейська комісія розробляє програму відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу. Вона оцінюється у 2 трильйони євро.

      Про створення відповідного плану відновлення економіки йдеться у внутрішній записці напередодні відеоконференції лідерів ЄС, яка потрапила в редакцію видання Politico.

      До слова Нацбанк погіршив прогнози щодо ВВП та інфляції в Україні: деталі

      "Нові пропозиції зможуть генерувати не менше ніж мільярди євро інвестицій і витрат", – йдеться у записці. Загалом мова йде про 2 трильйони євро.

      План буде фінансуватися як з наступного семирічного бюджету ЄС, багаторічної фінансової рамки ЄС, так і з окремого і тимчасового "інструменту відновлення".

      "Приблизно половина... цієї суми буде складатися з позик державам-членам; інша частина залишиться в бюджеті та буде погашена державами-членами після 2027 року протягом тривалого періоду або буде сплачена в майбутньому додатковими власними ресурсами", – відзначають автори записки.

      Сама записка розміщена на двох сторінках. Однак вона поки не надійшла до канцелярії президентки Урсули фон дер Ляєн. Окрім того, ці пропозиції все ще перебувають на стадії розробки на рівні технічного персоналу.

      Водночас ЄС виділить Україні 1,2 мільярда євро для протидії коронавірусу: які умови

      Згідно з запискою, лідери ЄС можуть схвалити текст плану в червні. Водночас джерела видання також повідомляють, шо ця пропозиція поки не буде обговорюватися на засіданні єврокомісарів наступного тижня. Очікується, що вона буде розглянута пізніше.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Коронавірус COVID-19 Євросоюз
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