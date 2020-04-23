Програма відновлення економіки ЄС після коронавірусу складе 2 трильйони євро

Європейська комісія розробляє програму відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу. Вона оцінюється у 2 трильйони євро.

Про створення відповідного плану відновлення економіки йдеться у внутрішній записці напередодні відеоконференції лідерів ЄС, яка потрапила в редакцію видання Politico.

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"Нові пропозиції зможуть генерувати не менше ніж мільярди євро інвестицій і витрат", – йдеться у записці. Загалом мова йде про 2 трильйони євро.

План буде фінансуватися як з наступного семирічного бюджету ЄС, багаторічної фінансової рамки ЄС, так і з окремого і тимчасового "інструменту відновлення".

"Приблизно половина... цієї суми буде складатися з позик державам-членам; інша частина залишиться в бюджеті та буде погашена державами-членами після 2027 року протягом тривалого періоду або буде сплачена в майбутньому додатковими власними ресурсами", – відзначають автори записки.

Сама записка розміщена на двох сторінках. Однак вона поки не надійшла до канцелярії президентки Урсули фон дер Ляєн. Окрім того, ці пропозиції все ще перебувають на стадії розробки на рівні технічного персоналу.

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Згідно з запискою, лідери ЄС можуть схвалити текст плану в червні. Водночас джерела видання також повідомляють, шо ця пропозиція поки не буде обговорюватися на засіданні єврокомісарів наступного тижня. Очікується, що вона буде розглянута пізніше.